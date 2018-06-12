Год без виз и статистика без правды: что не так с данными о безвизовых поездках украинцев

Весь понедельник от чиновников звучали поздравления по случаю годовщины безвизового режима. Это естественно, ведь дата действительно важная. Правда, официальная статистика за год оказалась не очень приятной, но большинство из них предпочитали об этом не упоминать – как, например, президент Порошенко.

"Первая годовщина действия безвиза – это ответ всем "зрадофилам", которые уверяли, что нам его никогда не дадут. Цифра в более чем 555 тысяч поездок прекрасно демонстрирует, что мы справились!" – пояснил он.

Это число подсчитали наши пограничники, но они дали и другие данные. За "безвизовый год" – с 11 июня 2017-го – украинцы 20 млн раз пересекали границу между Украиной и государствами ЕС. Таким образом, по их данным, только 2,7% поездок были безвизовыми. Это на удивление мало. Но у нас есть основания утверждать, что статистика Государственной пограничной службы (ГПСУ) – неправдива, и реальное количество поездок без виз – значительно выше. Об этом – далее в тексте.

Но главная впечатляющая цифра дня – другая. Выяснилось, что за год пограничники не пустили в ЕС 44 тысяч украинцев. Это количество поражает, ведь до сих пор в официальных сообщениях говорилось о десятках отказов, цифра не доходила даже до сотни! В ЕС объяснили, что на самом деле украинцев, которых "развернули" на европейской границе, немного меньше, но все равно – цифра весьма высока.

Поэтому ЕвроПравде пришлось выяснять, станет ли это проблемой.

Неподсчитанный безвиз

"С начала введения безвизового режима в страны Европейского Союза проследовало почти 20,3 миллиона граждан Украины, из которых почти 4,8 миллиона – по биометрическим паспортам. Более 555 тысяч воспользовались всеми преимуществами безвизового режима", – говорится в официальном сообщении ГПСУ. (там отдельно уточнили, что считали количество поездок, а не граждан)

Цифра в 555 тысяч безвизовых коездок вызывает сомнение и выглядит заниженной. Особенно если сравнить ее с показателями Грузии! Грузины весной тоже праздновали первый год безвиза с ЕС; они утверждают, что безвизовые паспорта дали возможность совершить 250 тысяч поездок граждан.

То есть в маленькой Грузии, которая не граничит с ЕС, безвизом воспользовалось лишь вдвое меньше людей, чем в Украине? Неужели наш безвиз не сработал так, как ожидалось? К счастью, ответ – нет. Безвиз работает и у нас.

Такое редко случается, но

на этот раз официальный Киев занизил свою #перемогу – из-за ошибок пограничников.

Данных, подтверждающих это – достаточно.

Во-первых, подсчеты Киева категорически опровергают в Евросоюзе, ведь там фиксируют значительно больше безвизовых украинцев. Так, в одной только Польше говорят, что в прошлом году в рамках безвизового движения их границу пересекло 1,27 млн украинских граждан.

Кроме того, по данным Еврокомиссии, в 2017 году украинцы обращались за шенгенскими визами на 700 тысяч раз меньше, чем в 2016-м. Еще 80 тысяч составило падение числа болгарских виз. И это – не считая начала текущего года! А еще надо добавить безвизовые Румынию, Хорватию, Кипр, а также учесть, что безвизовые украинцы нередко выезжают за границу не по одному разу.

Откуда взялась такая серьезная ошибка? Вопрос в том, как пограничники определяют безвизовых путешественников.

К примеру, автор этих строк числится в базе наших пограничников как "визовый", потому что еще год назад ответил "да" на вопрос пограничника "у вас визы в паспорте есть?". Была ли эта виза действующей, была ли она одноразовой, закончился ли ее срок – это пограничника не интересовало. В последующие поездки вопросов вообще не было.

Эксперты также говорят о ложных подсчетах.

"Количество пересечений границы по безвизу – значительно больше, чем 555 тысяч", – утверждает Катерина Кульчицкая, эксперт организации "Европа без барьеров".

"Похоже, что 555 тысяч – это поездки владельцев "чистых" паспортов, без старых или действующих виз. Украинским пограничникам сложно определить, являются ли шенгенские визы действующими, ведь для этого нужно было бы проверять и срок действия виз, и иногда штампы въезда и выезда, чтобы подсчитать дни в Шенгенской зоне", – пояснила она. Также статистика пограничников не охватывает тех украинцев, которые ехали в Польшу или Литву через Беларусь, или в Румынию/Болгарию через Молдову, а также тех, кто летел в ЕС популярным маршрутом через Стамбул. А таких – немало.

Почему пограничники до сих пор не поняли, что их статистика берется "с потолка" – вопрос непростой. Попытка ЕП и других экспертов обсудить это с руководством ГПСУ не привела к успеху.

И напоследок – еще одна цифра. Пограничники признают, что количество пересечений границы с ЕС за безвизовый год выросло на 2,6 миллиона! Это уже намного больше похоже на реальное количество безвизовых поездок, хотя и этот показатель, скорее всего, немного занижен.

Но есть и плохие новости.

Пускают не всех

Статистику первого года безвиза обнародовал в понедельник на брифинге в Киеве первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк. А еще он стал первым из украинских чиновников, кто признал: отказы на границе представляют серьезную проблему.

Прошлым летом и осенью ГПСУ регулярно публиковала новости о количестве украинцев, которых "развернули" на границе. Эта цифра понемногу росла, но приятно удивляло то, насколько малым было количество отказов.

Сообщалось, что за первые 5 дней безвиза в ЕС не пустили 16 украинцев, за две недели – всего 33. За три месяца безвизового режима эта цифра выросла до 61 человека – и на этом остановилась. Даже в конце ноября пограничники повторяли этот показатель (словно больше на границе никого не разворачивали), а дальше – просто перестали приводить данные отказов во въезде.

Но эти данные официальной статистики оказались еще более оторванными от реальности, чем цифра в 555 тысяч безвизовых поездок.

Теперь пограничники признали: речь идет о десятках тысяч отказов.

Именно о таком количестве недопусков им сообщили коллеги из Евросоюза.

В этом случае речь не идет о статистике "безвизового года", с 11 июня 2017 года по настоящее время. В европейском пограничном агентстве Frontex подсчитали отказы за календарный 2017 год, включающий также период до безвиза. Но главное – то, что это количество отказов учитывает также тех, кто ездил в Евросоюз с визами и со старыми, а не биометрическими паспортами.

А с визой "разворачивают" на границе чаще, чем безвизовых путешественников. Это противоречит бытующему в обществе стереотипу, но таковы требования пограничного кодекса ЕС, о чем "Европейская правда" писала неоднократно. Виза не дает гарантии въезда, так же, как и "чистый" биометрический паспорт, но дает пограничнику дополнительную возможность "завернуть" человека – например, если цель поездки не соответствует "визовой".

Итак, перейдем к цифрам.

"За 2017 наши европейские коллеги не пропустили по разным причинам и вернули в Украину около 44 тысяч граждан Украины", – заявил в понедельник Василий Серватюк.

"Много ли это? На 20 миллионов пересечений границы – не много. Но для каждого конкретного человека недопуск – это проблема", – сказал представитель ГПСУ, добавив, что эти данные за 2017 год он получил от европейского пограничного агентства.

Интересно, что во Frontex приводят несколько иное количество отказов во въезде. Отчет агентства, которым располагает "Европейская правда", ставит граждан Украины на первое место в мире по этому показателю.

За 2017 год пограничники всех 28 государств-членов ЕС (включая также Великобританию и Ирландию, которые сохраняют для нас визы) 37 117 раз отказали во въезде украинцам, что составило 20% всех отказов. На втором месте – россияне, у них отказов на несколько сотен меньше.

Почему так произошло? Насколько серьезна эта проблема? Попробуем разобраться.

Почему останавливают украинцев?

В пограничной службе теперь объясняют, что они, сообщая о единичных отказах, не учитывали тех украинцев, кого "разворачивали" в аэропортах. В ГПСУ говорят, что эти данные к ним не поступают (только если сам украинец об этом сообщит пограничнику, что маловероятно). Зачем было сообщать статистику, далекую от реальности – правильный вопрос, на который у нас нет ответа.

А еще статистика ГПСУ, похоже, учитывала только тех, кого они считали "безвизовыми" – а их количество, как мы уже выяснили, было существенно занижено.

Но в любом случае стоит отметить: даже 37 тысяч отказов, о которых стало известно сейчас, еще не означают "зраду".

Во-первых, на фоне 20,3 миллиона поездок этот показатель довольно невысокий. Речь идет о 0,18% тех, кого не пустили в ЕС. Это меньше, чем процент отказов в визах в самом либеральном посольстве!

Во-вторых, и до безвиза количество отказов на границе было схожим!

По данным Frontex, в 2016 году, когда все путешествовали с визами, европейские пограничники "развернули" на границе 27 800 украинцев (это, кстати, лучшее доказательство того, что наличие визы не исключает проблем на границе).

В-третьих, эксперты отмечают, что через всплеск отказов во въезде прошли абсолютно все государства, получившие безвиз. Это не означает каких-то специфических требований на границе для безвизовых путешественников. Просто при отсутствии визы некоторые могут поехать на границу, не заметив, что уже исчерпали срок (90 дней на полгода в Шенгене). Или же – не позаботившись об обратных билетах или о месте для ночевки и т.п.

"После введения безвизового режима, когда снимается фильтр консульских учреждений, только пограничники могут отсеивать проблемных путешественников, поэтому рост уровня отказов на границе естественен. Эта тенденция характерна и для других стран, получивших безвиз с ЕС. Рост уровня отказов был зафиксирован в первый год безвиза и для Молдовы (на 59%), и для Сербии (на 76%)", – рассказывает эксперт "Европы без барьеров" Катерина Кульчицкая.

Отказы украинцам пока выросли на треть, так что это вполне приемлемый показатель. И хотя в следующем году он почти гарантированно еще увеличится, но должен остаться в "приличных" рамках.

И напоследок, перечислим основные причины отказов во въезде – по данным статистики ЕС.

Главной причиной отказов украинцам во въезде в прошлом году стала "недоказанная цель поездки". Таких случаев было 16 500. По европейской терминологии это означает, что пограничник сомневается в честности того, кого он "развернул" на границе. К сожалению, в этой группе – немало сомнительных отказов, когда наш соотечественник, возможно, и был честен, но не смог это доказать. Также в эту группу попадают те, кто едет на нелегальную работу, маскируя поездку под "безвизовый туризм".

Именно по этой причине был зафиксирован наибольший рост числа отказов (в 2016 по этой причине отказ во въезде получили 10 тысяч украинцев).

На втором месте – те украинцы, которые оказались на границе с ЕС, не имея ни действующей визы, ни биометрического паспорта. Таких немало – почти 8 тысяч! Но среди них учли также многих из тех, у кого была виза, но ее аннулировали на границе из-за несовпадения "визовой" и реальной цели визита.

Третья самая популярная причина отказов – недостаток средств для поездки. С этой проблемой столкнулись 4370 украинцев, что довольно много – годом ранее их было чуть больше двух тысяч. Исходя из отзывов, эта претензия едва ли не чаще всего звучит от польских пограничников (к которым за последний год вообще появилось очень много нареканий).

Тем, кто хочет разобраться в этом вопросе, советуем нашу прошлогоднюю статью "Сколько денег брать в Европу".

Четвертая и пятая причины отказов идут рядом, суммарно собрав почти 4500 случаев. Это – те украинцы, которые нарушили правила безвиза: либо превысили 90-дневный срок пребывания в Шенгенской зоне, либо же были депортированы ранее и решили, что могут сделать новый паспорт и поехать снова. Их планы, конечно же, были разбиты.

Хотите разобраться с "правилом 90 дней"? Читайте нашу статью "Как не ошибиться с подсчетом дней в Шенгене".

Все остальные причины отказов значительно менее "популярны".

И напоследок – очевидный, но важный совет. Не хотите оказаться среди этих десятых долей процента, которые не смогли воспользоваться безвизом? Тогда готовьтесь к поездке. Будьте готовы объяснить пограничнику, куда и зачем вы едете, а главное, будьте честными – и у вас точно не возникнет проблем.

Безвизовый режим - это удобно, но и его правила забывать не стоит.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"