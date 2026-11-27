Президент України Володимир Зеленський з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єром Британії Енді Бернемом під час останнього засідання "коаліції охочих" у Німеччині

Європейські лідери поступово приймають думку, яку донедавна вважали майже єретичною: вони повинні вести переговори з Росією. Інакше Європі доведеться або оплачувати мир, домовленості про який будуть досягнуті без її згоди – або вона просто вичерпає фінансові ресурси.

Але це усвідомлення породжує запитання, яке історія приписує Генрі Кіссінджеру.

Коли світові лідери хочуть зателефонувати до Європи, хто візьме слухавку?

Європейський Союз продемонстрував інституційну неспроможність дати хоча б більш-менш переконливу відповідь. Єдиний спосіб для Європи отримати місце за столом переговорів щодо України – це щоб ЄС відійшов убік і дав урядам Великої Британії, Франції та Німеччини самим обрати свого представника – спеціального посланника від трьох країн (E3).

Нездатність ЄС знайти одну людину, яка представляла би його на таких переговорах, свідчить саме про структурну неспроможність, а не про брак кваліфікованих кадрів. З огляду на конфедеративну модель ухвалення рішень у Європі інакше й бути не могло. За відсутності федерального уряду ніхто не може вести переговори від імені вкрай неоднорідного об’єднання держав-членів.

Чому ЄС не може визначитися

Мирні переговори щодо України – це не торговельна угода, не домовленість про Brexit і не пакет заходів жорсткої економії, який нав'язують державі-члену, що збанкрутувала, а її банки були закриті Європейським центральним банком. Це війна.

Європейська комісія вміє нав'язувати свою волю іноземним країнам або цілим економічним блокам (як-от південноамериканському об’єднанню "Меркосур"), які гостро потребують доступу до пів мільярда заможних споживачів. Так само, як це було у випадках Brexit або неплатоспроможних держав єврозони, чиновники ЄС відточили майстерність придушення внутрішнього опору. Для цього було достатньо категоричної відмови від переговорів і непохитної вимоги заповнити всі пункти анкети, підготовленої в Брюсселі.

Коли єврокомісар Мішель Барньє заходив до переговорної кімнати, щоб "вести переговори" щодо угоди про Brexit, або коли представники так званої трійки "домовлялися" про черговий транш кредиту для Греції чи Ірландії, вони насамперед говорили: "Я не маю мандата на ведення переговорів. Я тут лише для того, щоб з’ясувати, якого прогресу було досягнуто".

"Прогрес" був евфемізмом капітуляції іншої сторони. Раді ЄС залишалося лише затвердити анкету.

Схоже, Європейська рада розуміє, що такий підхід не може бути основою переговорів Європи з Росією. Саме тому вона швидко відкинула пропозицію Каї Каллас, високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки, вести переговори з Росією від імені Європи.

Будучи прем'єр-міністеркою Естонії, Каллас якось мимохідь зауважила, що Росію слід розвалити – і отримала свою посаду саме для того, щоб надіслати чіткий сигнал про відданість ЄС принципу не вести переговорів із Росією. Очевидно, що така позиція несумісна з рішенням ЄС розпочати з Росією діалог.

Лінії розколу між Північчю та Півднем, між Сходом і Заходом ЄС – ще одне джерело його дипломатичної слабкості.

Лідери середземноморських країн, які перебувають на відносно безпечній відстані від лінії фронту й усвідомлюють, що їм навряд чи доведеться багато вкладати в будь-яку мирну угоду, намагатимуться спрямувати переговори у вигідне для себе русло (що не обов'язково збігатиметься з інтересами їхніх народів).

Політичні еліти північно-східних країн (Балтії, Польщі, Фінляндії), зі свого боку, давно зрозуміли, що палке відстоювання ескалації – це спосіб здобути в Брюсселі вплив, непропорційно великий порівняно з їхньою реальною вагою. Ще до того, як будь-яка делегація ЄС сяде за стіл переговорів із росіянами, їй доведеться зіткнутися з тим чи іншим вето всередині власного табору – з боку політичних сил, які побоюються втратити свій відносний вплив у Євросоюзі.

Барньє, Вільпен та інші

Саме цей параліч змушує мене пропонувати рішення, яке суперечить моїм антиколоніальним і демократичним переконанням.

Якщо дивитися на речі реалістично, то або Європу представлятиме спеціальний посланник E3, обраний Великою Британією, Німеччиною та Францією – або вона взагалі не матиме свого представника.

Є вагомі підстави доручити вибір саме цим трьом країнам.

Велика Британія та Франція – єдині європейські військові держави, які мають суттєву вагу, тоді як Німеччина заплатила найвищу ціну за підтримку України – як безпосереднім фінансуванням, так і втратами, спричиненими припиненням постачання російських енергоносіїв.

До того ж існує відповідний прецедент.

У 2003 році міністри закордонних справ цих трьох країн – E3 – разом вирушили до Тегерана, поза межами структур ЄС і НАТО, та започаткували переговори з Іраном щодо його ядерної програми. Тож такий формат уже існує, бракує лише політичної волі.

Сильні кандидати на посаду спеціального посланника E3 повинні поєднувати дипломатичні навички з принциповою позицією проти відвертого свавілля сильних світу цього. Вони мають користуватися широкою повагою як серед лівих, так і серед правих, як на Сході, так і на Заході, а також у країнах Глобального Півдня.

Вони не повинні бути ані русофобами, ані русофілами. І не мають перебувати в чиїйсь кишені: ні військово-промислового комплексу, ні індустрії викопного палива, і тим більше – Сполучених Штатів.

Таких кандидатів чимало. Наприклад, Домінік де Вільпен виступив у Раді безпеки ООН проти війни в Іраку – і подальші події довели його правоту. Як незалежний у своїх поглядах міністр закордонних справ, він брав участь у делегації E3, яка вирушила до Тегерана у 2003 році. Тож він добре знає, як цей формат працює на практиці.

Можна розглянути й кандидатуру Мішеля Барньє.

Він голліст, а не русофіл, скептично ставиться до атлантизму, але не є антиамериканістом. І його поважають у Вашингтоні, Москві, Пекіні та країнах Глобального Півдня саме тому, що він нікому не належить.

Безумовно, є й інші кандидати. Але справа не в імені, а в особистісному та політичному профілі. Європі потрібна людина, яку Кремль не зможе відкинути, якій США не зможуть наказувати, а балтійські прихильники жорсткої лінії не зможуть заблокувати.

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника