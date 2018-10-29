Гибридная дружба Украины и Беларуси: что показала встреча президентов в Гомеле

25-26 октября в белорусском городе Гомель состоялся первый Форум регионов Украины и Беларуси. Более 250 украинских предпринимателей и около 60 компаний приняли участие в выставке, которая была частью мероприятия. Заключено контрактов на 100 млн долларов США. Подписано 12 соглашений различного уровня.

Вишенкой на торте форума стало участие в нем двух глав государств – встреча Порошенко и Лукашенко тет-а-тет и их участие в пленарном заседании.

Причем внимания заслуживают и деловой, и президентский компоненты.

Вместе они характеризуют нынешнюю "гибридную" реальность в отношениях Украины и Беларуси – с непубличными договоренностями, неоднозначными заявлениями, которые при этом не мешают развитию торговли и даже позволили Киеву изобрести для северного соседа новый "стратегический" статус.

Партия встреч регионов

Прежде чем говорить о конкретике, стоит – для полного понимания картины – разобраться в концепции мероприятия и его целях.

Хотя формат Форума регионов является новым для украинско-белорусских отношений, и для Беларуси он скорее привычный.

Уже пять лет подряд действует Форум регионов в отношениях Беларуси с Россией, причем эти меры очень похожи по формату и философии, вплоть до участия президентов. Повестка дня универсально широкая: от экономики до культуры, спорта и молодежной политики. В следующем году Минск планирует предложить такой форум Узбекистану. Есть еще такой интересный формат, как бизнес-форум регионов Беларуси и Китая, запущенный в действие в 2015 году, но это уже отдельная история.

Справедливости ради стоит отметить, что такой формат – не изобретение Минска. Этот инструмент позаимствован у Варшавы, где в свое время, еще с 2009 года, проводился Форум регионов Польши и России. А в конце 2016 года у Беларуси была попытка запустить и Форум регионов с Польшей – но на практике договоренности не заработали.

Но вернемся к украинскому формату.

Форум по Украине имеет свои особенности, главная из них – то, что его кураторами являются не парламенты, как во всех других случаях, а правительства.

Руководителями "нашего" форума стали профильные вице-премьеры Геннадий Зубко и Игорь Ляшенко – именно они отвечают за торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Беларусью соответственно и возглавляют межправительственную комиссию.

Почему в сотрудничестве с Украиной выбрали правительственную, а не парламентскую линию?

Возможно, причина – в критическом отношении Верховной рады к событиям в Беларуси и недружественных шагов Минска в отношении Украины. Чего только стоит случай недопуска вице-спикера ВРУ Ирины Геращенко на территорию Беларуси или позорное голосование белорусской стороны против украинских резолюций в ООН. Так что ставка была сделана на более контролируемую правительственную вертикаль.

Кстати, за пару недель до форума было проведено очередное 26-е заседание Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, на котором, среди прочего, была подготовлена и утверждена экономическая база для Форума в виде проектов контрактов и договоров.

Но интригой для всех оставалась запланированная встреча на высшем уровне.

Два президента: есть что обсудить, нечего рассказать

Киев привыкает к гибридности своих отношений с Беларусью.

У этой гибридности есть два проявления.

Во-первых, Киев и Минск заинтересованы в достижении стратегического уровня отношений в экономической сфере – несмотря на то, что подходы в вопросах безопасности и интеграционных процессах остаются разновекторными.

Во-вторых, неофициальные договоренности на высшем уровне имеют большее значение для понимания состояния дел, чем публичные заявления белорусских официальных лиц и даже отдельные недружественные шаги официального Минска.

О чем шла речь во время встречи президентов "в четыре глаза", приходится догадываться, "расшифровывая" их общие фразы, сказанные на итоговой пресс-конференции.

Порошенко, выступая на открытой пленарной части форума, апеллировал к доверию между ним и Лукашенко и воздержался от акцентирования на вопросах безопасности.

Похоже, что договоренности в вопросах безопасности основываются только на обещаниях Лукашенко.

Украинский президент сосредоточился на процессах построения двусторонней экономической кооперации. Предложил для Беларуси в отношениях с Украиной новый термин: "стратегический экономический партнер".

Такой подход понятен: Беларусь является пятым по величине товарооборота государством, с которым активно сотрудничает Украина. Ежегодный прирост объемов двусторонней торговли – более 20%, и наши государства строят среднесрочные планы выйти на $8 млрд и потом $10 млрд товарооборота. Чтобы достичь новых вершин, планируется "расчистить" все антидемпинговые ограничения, существующие в двусторонней торговле.

Отдельные детали, которые могут помочь воспроизвести ход закрытых переговоров, добавил Лукашенко.

В частности, он заявил в выступлении, что во время встречи не осталось ни одного вопроса, на которые Украина не получила ответ. Очевидно, речь шла и о похищении украинских граждан на территории Беларуси, и о недружественные голосования в ООН, и о перспективах бесперебойного получения нефтепродуктов, и о границе "на замке".

А еще, проговорив традиционные для обоих президентов радужные планы развития экономики, Лукашенко все-таки нарушил, как казалось, негласное табу на обсуждение темы Донбасса и предложил "сначала договориться о прекращении войны, а виновных искать потом".

Конечно, это заставило Порошенко во второй раз взять слово и объяснять необходимость вывода российских войск с Донбасса и выполнения Минских договоренностей российской стороной.

Запятая в будущем форума: забыть (,) нельзя (,) продолжить

Следующий Форум регионов Украины и Беларуси должен состояться в Украине – скорее всего, в Житомире. Вот только осталось неясно, когда это произойдет – или через год, как предложил Порошенко, или через два, как предлагают организаторы.

Между тем уровень заинтересованности в форуме зависят и от результатов президентских и парламентских выборов в Украине. С высокой вероятностью можно прогнозировать, что в случае сохранения Порошенко должности президента в форуме и в дальнейшем будут участвовать главы государств. При других раскладах ситуация может развиваться по-разному.

Правда, нынешний форум позволяет предположить, что и без высшего политического уровня Форум может принести положительные результаты в развитие двусторонних отношений.

Конечно, со временем новых межрегиональных соглашений или меморандумов о дружбе станет меньше – и предыдущий опыт показывает, что большинство из таких документов подошьют в архив, после чего о них успешно забудут.

Но если на каждом очередном форуме будут заключаться соглашения хотя бы на сумму в $100 млн, как было в этом году, то проводить такие форумы имеет смысл.

Этому как раз должна способствовать начатая децентрализация в Украине, где громады получают больше финансовой самостоятельности.

И не нужно забывать, что такой форум является очень хорошим инструментом публичной дипломатии и контактов между людьми.

Налаживание культурных связей, участие в спортивных мероприятиях и международных фестивалях позволят наладить контакты не только между регионами, но и между обществами. А этого нам сейчас очень не хватает.