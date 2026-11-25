В рамках 22-го пакета санкций против России Европейская комиссия предложила снять ограничения с нефтеперерабатывающего завода в грузинском городе Кулеви, поскольку это предприятие прекратило переработку российской нефти.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон Макгарри, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь подтвердила, что Еврокомиссия планирует снять санкционные ограничения с грузинского НПЗ после того, как завод выполнил свои обязательства по отказу от переработки российской нефти.

"Для нас это свидетельствует о том, что наши санкции могут успешно изменить поведение. Конечно, мы и в дальнейшем будем следить за ситуацией, но это один из тех моментов, которые мы считаем очень позитивными с точки зрения сдерживающего эффекта, который могут оказывать наши санкции", – отметила Макгарри.

Она напомнила, что санкции против завода в Кулеве были введены в рамках 21-го пакета. ЕС предоставил НПЗ шестимесячную отсрочку до вступления санкций в силу, чтобы у предприятия было время выполнить свои обязательства по прекращению переработки российской нефти.

Напомним, 23 ноября Еврокомиссия представила предложение 22-го пакета санкций против России, которое предусматривает, в частности, запрет российским командам и спортсменам выступать под флагом РФ на спортивных мероприятиях в ЕС. Также предлагается запретить демонстрацию официальной российской символики.

В тот же день Еврокомиссия приняла обновленные визовые рекомендации, которые также касаются российских спортсменов.