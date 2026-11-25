Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал возможность того, что Украина выполнит договоренности по вопросам меньшинств на полгода раньше запланированного срока.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в среду, 25 ноября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Сибигу попросили прокомментировать заявление венгерского премьер-министра Петера Мадьяра, который заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине. Тогда же он выразил надежду, что Украина выполнит договоренности по вопросам национальных меньшинств на полгода раньше запланированного срока.

В ответ на это министр иностранных дел заявил, что одним из результатов встречи президента Владимира Зеленского и Мадьяра "стало преодоление дипломатической пропасти, существовавшей в двусторонних отношениях".

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в "реализации самых высоких стандартов, европейских стандартов в области защиты прав национальных меньшинств".

"Этот вопрос обсуждаем. Мы настроены конструктивно. Зачем затягивать с теми позициями, которые мы можем реализовать, имея достаточную правовую базу в краткосрочной перспективе", – подчеркнул Сибига.

Также он отметил, что обсудил этот вопрос со своей венгерской коллегой Антией Орбан.

"В ближайшей перспективе у нас запланирован ряд встреч, возобновление работы многих механизмов и комиссий, чтобы слышать друг друга и совместно достигать взаимовыгодных целей, которые способствуют развитию добрососедства и служат на благо наших народов. И мы готовы к такому диалогу и к таким шагам", – подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 24 ноября Мадьяр находился с первым визитом в Украине в качестве премьер-министра Венгрии.

Он объявил о пакете помощи для Закарпатской области, в который вошли, в частности, медицинское оборудование, генераторы и транспортные средства.

Подробнее об этом читайте в статье: Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС