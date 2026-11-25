Владельца и главного редактора телеканала Informer Драгана Вучичевича задержали в Белграде по подозрению в разжигании паники и беспорядков в течение длительного периода, а также в препятствовании правосудию.

Об этом сообщает Nova.rs, пишет "Европейская правда".

Вучичевича задержали по приказу Второй главной прокуратуры. Председатель парламентской фракции "Сербия побеждает" и экс-президент Александар Вучич заявил на заседании парламента, что "Вучичевича арестовали исключительно за его журналистскую деятельность". Депутаты от "Студенческого списка" встретили новость о задержании владельца телеканала аплодисментами.

Парламентарии от "Сербия побеждает" покинули заседание, чтобы провести акцию протеста у полицейского участка в Вождоваце против задержания Вучичевича.

В течение последних нескольких недель Драган Вучичевич оказался в центре внимания общественности после того, как Совет регулирующего органа по вопросам электронных СМИ принял решение начать две следственные процедуры против телеканала Informer.

16 ноября регулирующий орган ввел запрет на трансляцию "Informer" – на 15 дней и 10 дней, а также запрет на рекламу с 18:00 до 21:00 в течение семи дней.

Вучичевич известен широкой общественности своими словесными нападками на студентов и граждан, не поддерживающих Сербскую прогрессивную партию Вучича.

Согласно решению прокуратуры, владельца телеканала доставят на допрос к прокурору, где ему будет предъявлена уголовная жалоба.

Напомним, в Сербии 26 октября разъяренная толпа ворвалась в здание проправительственного телеканала Informer. Как сообщали СМИ, одному человеку внутри здания стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

В конце прошлого месяца движение "Студенческий список" одержало победу на парламентских выборах в Сербии, победив многолетнего лидера Сербии Александра Вучича. "Студенческий список", возникший в результате многомесячных студенческих протестов, быстро превратился в важнейшую политическую силу страны.

17 ноября состоялось первое заседание вновь избранного Народного собрания (парламента) Сербии, в котором большинство получил оппозиционный блок "Студенческий список".

В тот же день партия "Студенческий список" впервые обнародовала свою официальную программу – в ней говорится о курсе на вступление в ЕС и о сохранении хороших отношений с Россией.