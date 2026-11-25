Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на возмущение России в связи с тем, что его страна решила приостановить пересечение эстонско-российской границы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

У Тсахкны попросили прокомментировать тот факт, что 23 ноября в МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии на фоне решения страны приостановить с 1 декабря пересечение эстонско-российской границы.

Тогда в МИД РФ заявили, что "такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией".

В ответ на это глава МИД Эстонии подчеркнул, что в течение периода полномасштабного российского вторжения РФ проводила "огромное количество атак различного уровня".

Поэтому он подчеркнул, что Эстония как страна, которая "реагирует на угрозу, а также ради защиты Европы и Эстонии", решила закрыть пограничное движение между Эстонией и Россией.

"Вы видите реакцию России: они кричат, снова лгут, обвиняют Европу в том, что мы опасны, что мы агрессивны. Это фейковые новости. Это только для того, чтобы скрыть то, что Россия уже делает против Европы", – подчеркнул Тсахкна.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства отметил: "Именно так и ведет себя Россия – распространяет дезинформацию и обвинения".

"Я не уделяю этому слишком много внимания. Это типичная российская реакция", – добавил он.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что граница с Россией останется закрытой, пока не изменится ситуация с безопасностью.

Позже в Эстонии заявили, что следующим шагом может стать закрытие железнодорожного переезда на границе с Россией.