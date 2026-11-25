Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой отреагировал на угрозы официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможных ответных мерах в случае, если Молдова примет решение о высылке согласованного посла РФ.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Молдовы приводит Realitatea, сообщает "Европейская правда".

Глава молдавской дипломатии заявил, что подобные заявления не являются новостью и не производят на него впечатления.

Он также подчеркнул, что Молдова укрепляет свою стабильность.

"Несомненно, Республика Молдова укрепляет стабильность своего государства, и подобные пропагандистские комментарии не производят на меня впечатления. Ничего нового. Это ни первые, ни последние комментарии такого рода", – заявил Попшой.

Министр также подчеркнул, что не удивлен позицией, высказанной представителями Российской Федерации, и упомянул о ситуации с безопасностью в Молдове в контексте возможного решения в отношении российского посла.

Его комментарий касался высказываний Захаровой, которая недавно предупредила, что Москва может прибегнуть к ответным мерам в случае высылки согласованного посла России в Молдове.

Стоит отметить, что недавно спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что высылка из Молдовы назначенного посла России Олега Озерова может спровоцировать внутренний конфликт и остановить или замедлить прогресс страны на пути вступления в ЕС.

Это заявление прозвучало после того, как 18 ноября Озеров прибыл в МИД Молдовы, куда его вызвали после нарушения воздушного пространства семью российскими беспилотниками. Это был уже как минимум седьмой случай с начала года, когда дипломата РФ вызывали в молдавский МИД.

После визита в МИД Молдовы Озеров заявил, что молдавские власти не предоставили доказательств российского происхождения дронов, и подчеркнул, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений с Кишиневом.