Королевские ВВС Великобритании на ночь убирают свои самолеты в ангары и укрытия, чтобы защитить их от возможных угроз со стороны дронов.

Об этом стало известно Sky News, передает "Европейская правда".

Также журналистам стало известно о планах установить антидроновые сетки вокруг военных самолетов, которые остаются незащищенными, например, вблизи взлетно-посадочных полос или на авиабазах, не имеющих достаточной защиты.

Такие действия Королевских ВВС свидетельствуют о том, как вооружённые силы Великобритании усиливают свою оборону на внутреннем фронте в условиях растущих угроз.

Подробности о мерах безопасности появились на фоне того, как главнокомандующий ВВС Гарв Смит подчеркнул важность отработки рассеивания самолетов на случай конфликта – такого уровня маневренности, который был обычным делом во времена Холодной войны.

Распределение самолетов по разным местам делает их гораздо более сложной целью, чем в случае, когда они все сосредоточены на нескольких базах.

Смит заявил, что британские ВВС готовятся к сценарию, при котором "на родине нет безопасного убежища, вы ведете боевые действия с территории Великобритании, но должны быть готовы к перемещению".

"Как вооруженные силы мы доказали, что в случае необходимости можем взять то, что люди назвали бы "все яйца в одной корзине", распределить это по всей территории Соединенного Королевства и продолжать действовать", – заявил командующий Королевскими ВВС.

Готовность ВВС к конфликту в Великобритании была проверена ещё в марте во время двухнедельных учений по "защите родины". Однако было обнародовано мало подробностей о том, что именно происходило и какие потенциальные уязвимые места были выявлены.

В этом месяце Военно-воздушные силы США отреагировали на"подозрительную активность несанкционированных беспилотников" над авиабазой Королевских ВВС Великобритании "Лейкенгит" в графстве Саффолк.

После инцидента на авиабазе "Фэйрфорд" в сентябре на американских военных объектах в Великобритании были усилены меры безопасности. Премьер-министр Энди Бернем заявил, что к этому инциденту причастен Иран. Полиция сообщила, что во время обысков фургонов вблизи авиабазы обнаружила бензин, но не нашла взрывчатых веществ.

Иран отрицал какую-либо причастность, однако в октябре США вывели с этой авиабазы все свои бомбардировщики.