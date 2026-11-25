Польша обратилась к союзникам с просьбой рассмотреть возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, когда они направляются в сторону территории НАТО.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Эта просьба появилась после того, как на прошлой неделе три российские ракеты Х-101 нарушили польское воздушное пространство.

Как сообщили источники, осведомленные о ситуации, Варшава вынесла эту идею на обсуждение во время встречи послов стран-членов Организации Североатлантического договора в Брюсселе в понедельник.

Некоторые страны поддержали это предложение, но обсуждение носило предварительный характер и никакого решения принято не было, отметили собеседники.

Эта идея вызывает споры, поскольку она расширит оборонительные действия НАТО на территорию Украины – шаг, который потенциально может подвергнуть союзников угрозе прямой конфронтации с Россией, указывает агентство.

По словам источников, во время обсуждения в Брюсселе в понедельник не шла речь о деталях того, что именно будет предусматривать потенциальная реакция НАТО с точки зрения ресурсов.

По их словам, это потенциально потребует от Киева направления предупреждений и предоставления Альянсу доступа к своему воздушному пространству.

Однако любой такой шаг также потребует координации со стороны верховного военного командующего НАТО, а также единодушия союзников, которого, по словам источников, пока нет.

Когда министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша спросили об этой возможности, он ответил: "Эта дискуссия продолжается. Она началась не сейчас. Она продолжается уже давно. Но, на мой взгляд, одна страна сама, очевидно, не способна этого сделать".

Косиняк-Камыш отметил, что видит "большую готовность обсуждать этот вопрос" со стороны союзников, но "пока нет решимости" действовать.

Напомним, 20 ноября во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.

Компоненты крылатых ракет Х-101 были найдены в трёх местах.

После этого российский посол в Варшаве "получил очень резкую дипломатическую ноту" от МИД Польши. Однако он назвал обвинения польского ведомства безосновательными и проявлением русофобии.