Президент Кипра Никос Христодулидис считает, что следующий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы не следует увязывать с согласием всех государств-членов ЕС участвовать в финансировании Украины.

Об этом он заявил перед началом внеочередного заседания Европейского совета 26 ноября, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Христодулидис заявил, что Кипр поддерживает финансирование Украины, но не согласен с тем, чтобы связывать этот вопрос с переговорами по бюджету.

"Чем больше вопросов мы связываем, тем сложнее будет достичь политического согласия", – считает он.

Также президент Кипра добавил, что семилетний бюджет является слишком длительным, учитывая нынешнюю неопределенность.

В этот день премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что его страна поддерживает требование Германии не согласовывать следующий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы без согласия всех государств-членов ЕС участвовать в финансировании Украины.

Напомним, в начале ноября канцлер Германии Фридрих Мерц поставил согласие Берлина на будущий семилетний бюджет ЕС в зависимость от готовности всех государств Евросоюза участвовать в финансировании Украины.

18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро в 2027 году.

Подробнее о разногласиях между странами ЕС относительно будущего долгосрочного бюджета и перспективах финансирования Украины читайте в статье "Европейской правды": "Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нем деньги для Украины".