Президент Румынии Никушор Дан заявил, что участие НАТО в сбивании российских ракет и дронов над Украиной "означало бы присоединение к военным действиям".

Об этом он сказал перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Дан отвечал на вопрос, согласен ли он с предложением Польши о сбивании НАТО российских дронов и ракет над Украиной.

"На момент, когда я проводил этот анализ, примерно год назад, в нём говорилось о том, что это означает совместное участие в военных действиях. Если что-то изменится, я вас об этом проинформирую, но вот что я знаю об обсуждении, которое мы тогда проводили в рамках румынских государственных структур", – сказал президент Румынии.

Что касается безопасности в Черном море, он отметил, что в кулуарах встречи также состоятся неформальные обсуждения этой темы.

"Это чрезвычайное заседание Совета, посвященное единственной теме, и, хотя косвенно также состоится презентация важных вопросов в Европейском парламенте и обсуждение, касающееся Европейского центрального банка, но для этого заседания Совета есть только одна главная тема: европейский бюджет на 2028–2034 годы. В ходе неформальных обсуждений с лидерами будет подниматься вопрос безопасности в Чёрном море", – отметил Никушор Дан.

Польша обратилась к союзникам с просьбой рассмотреть возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, когда они направляются в сторону территории НАТО. Просьба появилась после того, как во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.

В Польше при этом заявили, что в НАТО не поддержали предложение сбивать российские ракеты и дроны над Украиной, ведь это повлечет за собой "многочисленные сложности".