Поддержка Украины – это не то, от чего можно отказаться, в этом должны участвовать все страны ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Йеттен подчеркнул, что российская агрессия против Украины – один из самых серьезных вызовов для Европы.

"Украинцы борются за свою свободу, но также за европейскую демократию и ценности, и мы должны встать плечом к плечу с украинцами. Им потребуется больше военной и финансовой поддержки в ближайшие годы", – сказал он.

"И это то, от чего ни одна страна не может отказаться. Все должны проявить свою солидарность с украинцами, как это делали и делают Нидерланды на протяжении многих лет", – заявил Йеттен.

Он добавил, что не видит никаких очевидных признаков того, что правитель России Владимир Путин готов вести переговоры о справедливом и прочном мире.

И пока этого не произошло, по его словам, нужно продолжать оказывать поддержку Украине.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что надеется и в дальнейшем оказывать Украине гуманитарную помощь, но не поддерживает включение её финансирования в семилетний бюджет Евросоюза.

Стоит отметить, что 18 ноября Европейская комиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит в размере до 45 млрд евро в 2027 году – в дополнение к 45 млрд евро, уже запланированным на следующий год в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что все 27 государств ЕС согласятся принять участие в новом кредите для Украины, включая Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию, которые накануне выражали нежелание участвовать в финансовой помощи Киеву.