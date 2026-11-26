Премьер Нидерландов: ни одна страна ЕС не может отказаться от поддержки Украины
Поддержка Украины – это не то, от чего можно отказаться, в этом должны участвовать все страны ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
Йеттен подчеркнул, что российская агрессия против Украины – один из самых серьезных вызовов для Европы.
"Украинцы борются за свою свободу, но также за европейскую демократию и ценности, и мы должны встать плечом к плечу с украинцами. Им потребуется больше военной и финансовой поддержки в ближайшие годы", – сказал он.
"И это то, от чего ни одна страна не может отказаться. Все должны проявить свою солидарность с украинцами, как это делали и делают Нидерланды на протяжении многих лет", – заявил Йеттен.
Он добавил, что не видит никаких очевидных признаков того, что правитель России Владимир Путин готов вести переговоры о справедливом и прочном мире.
И пока этого не произошло, по его словам, нужно продолжать оказывать поддержку Украине.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что надеется и в дальнейшем оказывать Украине гуманитарную помощь, но не поддерживает включение её финансирования в семилетний бюджет Евросоюза.
Стоит отметить, что 18 ноября Европейская комиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит в размере до 45 млрд евро в 2027 году – в дополнение к 45 млрд евро, уже запланированным на следующий год в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что все 27 государств ЕС согласятся принять участие в новом кредите для Украины, включая Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию, которые накануне выражали нежелание участвовать в финансовой помощи Киеву.