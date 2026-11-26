Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вновь заявил о несогласии своей страны с идеей связать финансирование Украины с финансированием государств-членов.

Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Стоит отметить, что Бабиш начал общение с журналистами именно с фразы о том, что финансирование Украины нельзя увязывать с финансированием региональной политики.

"Договор о ЕС говорит о сплоченности как о цели, с которой начинался Евросоюз. Сплоченность – это одинаковый уровень жизни в разных регионах. Поэтому мы не согласны с этим предложением увязать финансирование Украины с финансированием государств-членов", – заявил премьер Чехии.

В то же время он заявил о необходимости поставить цель – мир.

"Мы должны бороться за мир. Мы договорились в Дублине, кто будет нас представлять. И мы должны делать все, чтобы оказаться за столом мирных переговоров. А затем мы должны организовать "план Маршалла" для Украины. Нельзя, чтобы эта война продолжалась, а мы ничего не делали", – заявил Бабиш.

По его словам, финансирование Украины должно обсуждаться отдельно.

"А для нас в приоритете – жизнь наших собственных граждан", – добавил Бабиш.

Он назвал сокращение доли бюджета, выделяемой странам-членам, "абсолютно неприемлемым", добавив, что "спустя 37 лет после революции у нас до сих пор нет ни одной автомагистрали в Австрию".

Как сообщалось, Нидерланды поддерживают требование Германии не утверждать следующий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы без согласия всех государств-членов ЕС на участие в финансировании Украины.

18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро в 2027 году.

Подробнее о разногласиях между странами ЕС относительно будущего долгосрочного бюджета и перспективах финансирования Украины читайте в статье "Европейской правды": "Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нем деньги для Украины".