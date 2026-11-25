Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил против бюджетного предложения главы Евросовета Антониу Кошты, предусматривающего сокращение оборонных расходов на 30%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом комиссар написал в X.

Кубилюс предупредил, что предлагаемые сокращения расходов на оборону и космос посылают неправильный сигнал, поскольку Россия усиливает свою военную агрессию в Европе.

"Путин – эскалирует, ЕС – сокращает. Неправильный сигнал!" – написал еврокомиссар.

Он сообщил, что запланированное сокращение расходов на оборону на 30% (39 млрд евро) поставит под угрозу важнейшие оборонные программы ЕС, от которых зависит европейский суверенитет, оборонная готовность блока и европейский компонент в "НАТО 3.0".

Кубилюс считает, что такое бюджетное предложение нанесет ущерб проекту IRIS² – системе безопасной спутниковой связи ЕС, которую часто называют европейским аналогом Starlink, – и EOGS (Европейская правительственная служба наблюдения за Землёй).

Он также указал на Европейские оборонные проекты общего интереса (EDPCI), в частности Eastern Flank Watch, инициативу по противодействию беспилотникам и запланированные воздушные, морские и космические щиты, а также стратегические средства обеспечения.

Заявление еврокомиссара прозвучало на фоне того, как лидеры ЕС готовятся к переговорам по многолетней финансовой рамке (МФР) на 2028–2034 годы, которые начнутся в четверг, после предложения президента Европейского совета Антониу Кошты сократить на 204 млрд евро первоначальный план расходов Европейской комиссии в размере 2 трлн евро. Отметим, что в предложении Кошты сохранено финансирование для Украины в объеме до 100 млрд евро.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс ранее призвал страны ЕС сохранить высокий уровень расходов на оборону в следующем долгосрочном бюджете ЕС, иначе это приведет к задержкам в развитии военного потенциала блока.

В Европарламенте раскритиковали бюджетное предложение президента Евросовета, отметив, что оно является недостаточным для финансирования новых приоритетов Евросоюза, таких как конкурентоспособность, оборона и инновации, без ущерба для таких сфер, как сплоченность и сельское хозяйство.