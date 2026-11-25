Уже в начале следующего года должно состояться первое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которую возглавят министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов.

Об этом написала Анита Орбан в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Совместная межправительственная украинско-венгерская комиссия по вопросам экономического сотрудничества будет заниматься решением двусторонних вопросов между государствами.

"Возобновление работы комиссии предоставит важную возможность для решения двусторонних вопросов и изучения новых сфер сотрудничества. Я с нетерпением жду нашей совместной работы и построения взаимовыгодного партнерства между Венгрией и Украиной на основе уважения и доверия", – написала глава венгерского МИД.

Напомним, по словам Мадяра, Украина обязалась ускорить и внедрить эти права до конца июня 2027 года – на полгода раньше, чем было предусмотрено в "дорожных картах" Еврокомиссии.

Кроме того, во время своего визита в Закарпатье 24 ноября Петер Мадьяр заявил, что надеется и в дальнейшем оказывать Украине гуманитарную помощь, но не поддерживает включение её финансирования в семилетний бюджет Европейского Союза.