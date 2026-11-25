В Великобритании в среду двое мужчин предстали перед судом по обвинению в краже запонок и часов из поместья принца и принцессы Уэльских в графстве Норфолк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Двое граждан Албании – 32-летний Арилен Ндоци и 34-летний Мирген Доку – появились в среду в магистратском суде Норвича после предполагаемой кражи из загородной резиденции Уильяма и Кейт Анмер-Холл.

В суде было сообщено, что эта пара якобы похитила часы и шесть пар запонок, которые были описаны как "запонки герцога Эдинбургского".

Прокуроры заявили в суде, что воры поднялись по водосточной трубе, чтобы попасть в гардеробную, что привело к срабатыванию датчиков движения на территории поместья в 17:49 в понедельник.

Как было сообщено в суде, ещё один датчик движения якобы сработал возле окна в Оранжерее.

Обоим мужчинам было сообщено, что им предъявлены обвинения "в незаконном проникновении, входе или пребывании на охраняемой территории, являющейся специально выделенным объектом, а именно – в Анмер-Холле".

Подсудимым не было предложено высказать свою позицию по предъявленным обвинениям, и их оставили под стражей.

Полицию вызвали в Анмер-Холл на территории поместья Сандрингем незадолго до 18:00 в понедельник после поступления сообщений о подозрительной активности.

По словам полиции графства Норфолк, прибывшие на место сотрудники арестовали двух мужчин по подозрению в краже со взломом и незаконном проникновении и доставили их в участок для допроса.

Кейт и Уильям, а также их дети – Джордж, Шарлотта и Луи – не находились в загородном поместье на момент предполагаемого ограбления.

Напомним, в конце октября полиция Шотландии начала расследование обстоятельств пребывания бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора вместе с осужденным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл в королевской резиденции Балморал.