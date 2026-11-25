В Польше заявили, что в НАТО не поддержали предложение сбивать российские ракеты и дроны над Украиной, поскольку это повлечет за собой "многочисленные сложности".

Об этом пишет RMF24, сообщает "Европейская правда".

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что обсуждение мер противодействия российским целям над территорией Украины продолжается уже несколько месяцев. Однако Альянс не поддерживает такое предложение.

"НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создаст многочисленные сложности", – сказал Томчик.

По его словам, предварительные переговоры завершились решением о том, что такая процедура "невозможна".

Реализация такого решения потребовала бы согласия Украины, в частности предоставления предупреждений и обеспечения доступа союзников к воздушному пространству Украины. Впрочем, решающее значение будет иметь единодушное решение всех членов НАТО.

Польша обратилась к союзникам с просьбой рассмотреть возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, когда они направляются в сторону территории НАТО. Просьба появилась после того, как во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.

Напомним, в правительстве Польши в конце текущего или в начале следующего года планируют ввести бесполетную зону на востоке страны.