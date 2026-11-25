Первая леди США Мелания Трамп способствовала воссоединению девяти детей из Украины и России с их семьями.

Об этом в среду заявили в Белом доме, передает "Европейская правда".

Мелания Трамп в седьмой раз организовала воссоединение детей из Украины и России с их семьями, благодаря чему общее количество детей, вернувшихся в свои семьи при содействии первой леди, достигло 43, заявили в пресс-службе Белого дома.

"Сегодня состоялось воссоединение девяти детей с их семьями при полном сотрудничестве лидеров России и Украины. Я по-прежнему решительно настроена продолжать свою гуманитарную деятельность и объединять семьи", – заявила первая леди США.

Как подчеркнули в Белом доме, эта договоренность была достигнута вскоре после того, как первая леди добилась локального перемирия в Олешках в Херсонской области.

"Вмешательство первой леди спасло почти 800 жизней и позволило доставить крайне необходимые продукты питания, чистую воду, лекарства и медицинскую помощь", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в августе Мелания Трамп написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил президент США Дональд Трамп.

После этого первая леди США заявила, что у неё есть "открытый канал связи" с Путиным по вопросу возвращения похищенных из Украины детей.