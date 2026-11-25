Из Эстонии депортировали гражданина РФ Антона Зуева после того, как выяснилось, что он поддерживал контакты с российскими спецслужбами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении эстонской Полиции безопасности (КаПо).

Как отмечается, россиянина депортировали во вторник, 24 ноября, по предложению КаПо.

"Вчера по предложению КаПо полиция Эстонии депортировала гражданина России Антона Зуева из Эстонии с целью предотвращения и противодействия угрозе безопасности после того, как были выявлены его контакты с российскими спецслужбами", – отметили в ведомстве.

Обращаясь к высланному россиянину, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна написал у себя в Х: "Теперь вы можете общаться с российскими спецслужбами сколько угодно. В России".

Ранее Эстония депортировала из страны гражданина России Леонида Карабешкина и наложила на него запрет на въезд в Шенгенскую зону из-за его предполагаемых связей с российскими спецслужбами.

Также стало известно, что Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.