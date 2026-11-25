Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выступил в поддержку идеи сбивания Польшей российских ракет и дронов, представляющих для нее угрозу, еще над территорией Украины и при наличии соответствующего запроса из Киева.

Об этом он заявил в интервью "Польскому радио", пишет "Европейская правда".

Сикорский считает, что сбивание воздушных целей, угрожающих Польше, над Украиной было бы актом польской самообороны.

"Ракета или дрон, приближающийся к нашему воздушному пространству, уже представляет для нас непосредственную угрозу. Поэтому я считаю, что сбивание над Украиной по просьбе Украины подпадает под определение необходимой обороны", – пояснил министр.

Он также считает, что Польша должна реагировать на угрозы, прежде чем кто-то пострадает, ведь сбивание целей не всегда означает устранение опасности.

"Сбивание не означает, что это что-то исчезнет. Просто сбитый кусок металлолома всё равно падает на землю и может кому-то причинить вред или что-то повредить, как, к сожалению, мы уже узнали во время этой войны", – отметил Сикорский.

Глава МИД также заявил, что во время встречи министров иностранных дел стран НАТО он будет убеждать союзников перехватывать российские ракеты ещё над Украиной.

"Я согласен, что мы должны предвидеть угрозы, а не только реагировать тогда, когда кому-то уже нанесен ущерб. И именно поэтому мы ведем эту дискуссию", – добавил дипломат, отказавшись подтвердить, поднималась ли эта тема во время заседания Североатлантического совета в понедельник.

По данным СМИ, Польша обратилась к союзникам с просьбой рассмотреть возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, когда они направляются в сторону территории НАТО.

Также в Польше в конце текущего или в начале следующего года планируют ввести бесполетную зону на востоке страны.

Напомним, 20 ноября в Польше разбились три российских объекта. По данным следователей, все три объекта были российскими крылатыми ракетами Х-101.