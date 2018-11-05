Референдум о доверии Трампу: что способны изменить выборы в Конгресс США

Во вторник, 6 ноября, американцы переизберут губернаторов большинства штатов; мэров ряда городов, включая столицу, Вашингтон; а главное – весь состав нижней палаты парламента и треть сенаторов.

Промежуточные выборы приходятся на половину срока полномочий президента США, поэтому в Штатах издавна распространено мнение, что это – некий "референдум" об эффективности работы главы государства. Сейчас эта роль промежуточных выборов стала особенно заметной – учитывая то, насколько жестко американское общество разделено в отношении Трампа.

Демократическая партия, которая потеряла власть в стране вместе с избранием действующего президента, на этот раз имеет вполне реальный шанс вернуть себе большинство по крайней мере в одной из палат парламента. Но уверенности в том, что это действительно произойдет, нет ни у кого. Особенно – учитывая то, что в игре появился новый "миграционный" козырь.

Подробнее об этом, а также о том, как выборы в США повлияют на Украину – в репортаже "Европейской правды" из США.

Трамп и караван мигрантов

Каков государственный язык Соединенных Штатов Америки? Нет, не английский. Правильный ответ - ни один, в Конституции США такой статус не предусмотрен.

А учитывая то, как быстро растет число испаноязычных граждан – есть шанс, что через несколько десятилетий де-факто вторым государственным языком в части штатов станет испанский.

Уже сейчас даже в Вашингтоне, то есть далеко от южных границ США, приходится дублировать на испанском ключевые надписи на избирательных участках. В международном аэропорту американской столицы все объявления дублируются на испанском языке – иначе значительная часть посетителей их просто не поймет.

Эта ситуация раздражает многих в США. Один из них – президент Дональд Трамп.

За неполных два года на посту Трамп не раз объявлял своим приоритетом борьбу с миграцией. Правда, это ему не всегда помогало. Например, принятую весной "политику нулевой толерантности", которая предусматривала жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов, их разделение с детьми и тому подобное – уже через несколько месяцев пришлось приостановить из-за протестов.

США, по большому счету, остаются государством мигрантов, поэтому подходы президента оказались близкими не для всех.

Но накануне выборов судьба подарила Трампу новую возможность убедить соотечественников.

В последние недели главной новостью американских телеканалов стала история "каравана мигрантов", который медленно движется из Центральной Америки к южным границам США. Многотысячная колонна людей из испаноязычных Гватемалы, Гондураса и Сальвадора объединились, чтобы вместе пробиться через американскую границу и попросить Штаты об убежище. Многие из них путешествует семьями, вместе с детьми.

Несмотря на категорическое требование Вашингтона, "караван" не удалось остановить на границе Мексики. Масса людей уже преодолела барьеры и сильно углубилась в страну.

Продвижение каравана детально освещают американские СМІ.

Часть медиа сочувствуют мигрантам и неприкрыто поддерживают их. Другие больше говорят об угрозе: в памяти запечатлен европейский миграционный кризис, и мало кто хочет его повторения в США.

А если многотысячной толпе удастся "сломать систему" и пройти в Штаты благодаря своему количеству, то этот пример наверняка повторится.

Караван мигрантов пытается прорвать границу и попасть в Мексику Фото Univision

А что Трамп?

Он объявил, что будет считать проход каравана через границу "вторжением в США" и направил на юг страны подразделения американской армии. Жесткость и привычная трамповская категоричность нравится не всем, но в целом его позиция находит поддержку – тем более на фоне "молчания" со стороны демократов, которые не рискуют заявлять о поддержке "каравана мигрантов", но и не предлагают, как иначе действовать в этой ситуации и ограничиваются упреками в адрес президента.

Так что не будет странно, если на этой волне действующий президент и его однопартийцы-республиканцы наберут дополнительные очки. И хотя последние опросы свидетельствовали о потере Трампом большинства по меньшей мере в одной из палат Конгресса, день голосования может принести неожиданности.

Разделенная Америка

Накануне этих выборов американское общество разделено как никогда. История с караваном мигрантов – лишь дополнительная этому иллюстрация.

Стоит отдельно остановиться на роли Дональда Трампа, которая в Украине слишком мифизирована. У нас немало кто считает: Трампа в Вашингтоне уже не воспринимают всерьез, это "твиттер-президент", даже однопартийцы поддерживают его лишь за то, что он "свой".

Такое впечатление действительно может сложиться, если следить только за внешнеполитическими действиями американского лидера. Там он действительно делает кучу ошибок, которые в итоге приходится исправлять его команде.

Но американского избирателя внешняя политика не волнует. Поддержка Трампа основывается на другом и она остается достаточно высокой – это признают даже противники действующего президента США.

"Трамп остается очень популярным среди республиканцев даже несмотря на факт, что его идеи во многом противоречат традиционной республиканской политике. Месседжи Трампа о том, что "весь мир против Америки", что нужен протекционизм и т. п – до сих пор работают" – признает в разговоре с "Европейской правдой" Кеннет Вогель из вашингтонского бюро The New York Times.

Представители украинской диаспоры, с которыми общался корреспондент ЕП, также считают, что Трамп остается реальным лидером партии власти. Он активно участвует в парламентской кампании в "проблемных" штатах – и никто из кандидатов не отстраняется от поддержки президента, замечает Мария Сорока, президент объединения украинцев Razom for Ukraine.

Напротив, поддержка Трампа или его приезд на округ стает большим бонусом для любого кандидата.

Но при этом из-за особенности Трампа американская кампания стала эмоциональной, а не содержательной. "Сейчас все дискуссии свелись к тому, поддерживаешь ли ты Трампа или нет. Содержание, программа, идеи мало кого интересуют", – грустно констатируют в Razom for Ukraine.

Эта эмоциональность накладывает свой отпечаток и на прогнозы результатов голосования: они отличаются с точностью до наоборот!

Аналитический отдел New York Times, исходя из опросов, прогнозирует смену большинства в Палате представителей, то есть в нижней палате Конгресса США (сейчас в обеих палатах большинство контролируют республиканцы, то есть партия Трампа). А журналист этого же издания Кеннет Вогель прогнозирует, что партия Трампа все же сохранит большинство. Дело в том, что избиратели действующего американского президента больше склонны ходить на выборы, чем его противники. "Похоже, республиканцы успешнее и в мобилизации своих сторонников", – не скрывая сожаления, объясняет он.

А потому – стоит понять, что изменится для Украины как в случае смены власти в законодательном органе, так и если партия Трампа сохранит большинство в обеих палатах.

Украинский вопрос: выбор между друзьями... и друзьями

Оставим в стороне миграционный вопрос, налоговую политику Штатов и тому подобное. Для Украины самым главным является сохранение американской политики поддержки в сфере безопасности и неизменность ее политики в отношении России.

Здесь – только хорошие новости.

Все без исключения собеседники "Европейской правды", касающиеся американской политики, говорили: пусть каким будет большинство в Конгрессе, у Киева нет оснований волноваться. Российский вектор останется неизменным, хотя есть условие: Украина не будет делать глупостей и не начнет "играть в американскую политику" на стороне одной из местных политических сил.

Другими словами: Киев ни в коем случае не должен делать ставку только на одну их двух партий США.

"Украина является "двухпартийным" вопросом для США, и для нас очень важно не вмешиваться во внутреннюю политику", – отмечает Надежда Макконел, президент вашингтонского Фонда США-Украина, которая занимается отношениями наших государств. Надежда не скрывает, что она является избирателем республиканцев, но говорит, что Украина должна в равной степени работать и с оппозицией.

Стоит отметить, что украинские власти – по крайней мере, по состоянию на сейчас – придерживаются этого подхода.

В частности, украинский посол Валерий Чалый. На встрече с украинскими журналистами он даже слышать не хотел вопрос о том, какая из партий важнее для сотрудничества с Украиной.

К тому же, даже в отношении к России демократы и республиканцы сейчас практически сравнялись. До сих пор, несколько десятилетий подряд, действовало четкое правило: демократы больше настроены на компромисс с россиянами, зато республиканцы – это "партия ястребов". За последние годы это изменилось коренным образом.

При Трампе демократы стали не меньше, а возможно и более критически настроенными к россиянам. Прежде всего – из-за того, что российский вопрос для них является возможностью "уколоть действующего президента США".

Именно отсюда выходит главное изменение (и, возможно, главная опасность для Украины) в случае появления "демократического" большинства в парламенте США. Это будет означать, что Палата представителей моментально возобновит расследование вмешательства РФ в выборы, снова поднимет на публичный уровень вопрос Манафорта и тому подобное. И именно тогда политикам из Украины придется сильно сдерживаться, чтобы не стать пешкой в американской политической игре.

Ведь подорвать доверие к себе будет просто. А вот восстановить его может быть невероятно сложно.