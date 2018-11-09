Мусорный завод возле дома: три мифа об утилизации отходов в Швеции

Как Украине организовать действенную систему утилизации отходов? Подходит ли нам опыт ЕС?

К сожалению, этот процесс в Украине очень мифологизирован. Мы знаем, что Европа весьма успешна в данном вопросе, но такая утилизация – это очень сложно и дорого, а потому совершенно невозможно у нас.

А как на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, мы поехали в Швецию – страну, которая является одним из мировых лидеров в сфере обращения с отходами.

Город Уппсала находится всего в 70 км от шведской столицы. В нем уже около десяти лет работает завод по переработке мусора, который обеспечивает электроэнергией и газом почти две трети потребностей города (а это третий по величине город Швеции).

Сам завод находится на окраине города, но вовсе не за его пределами: рядом торговый центр, а чуть дальше – замок XVI века.

И если в Украине само упоминание о возможности размещения мусороперерабатывающего завода в городе порождает панику и протесты, то в Уппсале это, похоже, никого не беспокоит.

Жилые дома расположены в 300 метрах от предприятия.

Нас встречает менеджер компании Vattenfall Бьорн Моллстедт. Заводом управляет государственная компания – подавляющее большинство мусороперерабатывающих предприятий в Швеции находятся в госсобственности, хотя есть и исключения.

Во многом это связано с тем, что инвестиции в переработку мусора – очень долгосрочные. Например, сейчас под Стокгольмом завершается строительство крупного мусороперерабатывающего завода – на этот раз частного. Инвестиции в строительство – его финансирует немецкая E.ON – составляют около 500 млн евро и должны окупиться только за 40 лет.

Но вернемся в Уппсалу. "Еще 15 лет назад это был довольно загрязненный город, – рассказывает Моллстедт. – Дело в том, что здесь нет централизованного газоснабжения, а отопление домов обеспечивали котлы на твердом топливе. По всему городу их было около 9000 – представляете, какой был смог?!".

Строительство завода по переработке мусора решило эту проблему. Около 70% электроэнергии, которую он производит, идет на подогрев воды, которая через теплообменники поступает в тепловые сети города.

Как следствие, воздух теперь намного чище, чем раньше.

Кстати, помимо мусороперерабатывающего завода, теплом город обеспечивает также... крематорий. И здесь действует аналогичный принцип: если сжигание требует сверхвысоких температур, было бы опрометчиво, если бы это тепло уходило в никуда.

Спрашиваю, сколько людей работает заводе. "Точно сказать не могу, но трудоустроено около 200, – шутит Бьорн. – Наверное, работают сто – на самом заводе. Остальные сидят в офисе, но работают или нет – неизвестно". Стоит отметить, что из ста работников более половины являются водителями мусоровозов. Переработкой мусора занимаются несколько смен по полтора десятка человек каждая – при условии высокой оплаты труда предприятие максимально автоматизировано.

Но больше всего удивило не это. Оказывается, что по крайней мере три распространенных в Украине представления о том, как в Северной Европе перерабатывают мусор, являются мифами.

Миф 1. Швеции не хватает собственного мусора, она закупает его за рубежом

Это не так. Более того, на самом деле все наоборот.

Нет, завод в Уппсале действительно работает как на собственном мусоре, так и на привезенном из Великобритании. Такую практику – не вывозить мусор в другие страны, а наоборот, привлекать иностранный для утилизации – кроме Швеции, практикуют только в Германии.

Однако говорить о ЗАКУПКЕ этого сырья не стоит.

Корректнее будет так: завод также предоставляет услуги по утилизации мусора другим странам. В среднем за утилизацию каждой тонны британского мусора шведский завод получает около 70 евро.

Инфографика Vattenfall

Кстати, кроме британского, завод в Уппсале импортирует и сырье из Беларуси. Однако не мусор, а торф. Который, конечно, уже сам завод покупает.

Его используют в периоды пиковой нагрузки, например зимой, когда мусора недостаточно для производства необходимого объема электроэнергии. Для этого на территории завода есть отдельная котельная – сжигать торф намного проще, это не требует такого сложного фильтрования, как в случае с мусором (в себестоимости переработки отходов около 40% составляют расходы на меры экологической безопасности).

И хотя использование торфа намного выгоднее, он – лишь вспомогательное сырье. Ведь основные доходы предприятию приносит не продажа электроэнергии или газа, а плата за утилизацию мусора.

Более того, уже сейчас в Уппсале завершают работы по замене торфа на деревянную щепу. Дело в том, что европейские экологические стандарты требуют постоянного увеличения использования возобновляемых источников – а древесина с этой точки зрения значительно экологичнее за торфа.

Миф 2. Достичь высокого уровня переработки мусора невозможно без его сортировки

Какие ассоциации у вас возникают, когда речь идет о сортировке мусора в ЕС?

Возможно, такие: берем использованный пакетик от чая – заварку выбрасываем в один пакет, пластиковый ярлычок – во второй, бумажный пакетик – в третий, а металлическую скобку – в четвертый.

Нельзя сказать, что эта ассоциация ошибочна – в Европе действительно достаточно тщательно сортируют отходы.

Однако завод в Уппсале сжигает все непищевые отходы вместе.

Ведь 100% сортировки невозможно достичь даже в Швеции. Но это не проблема – потом из шлака специальными магнитами извлекают металл, а методом просеивания – остатки стекла.

Получается, что для запуска переработки достаточно отделять только органический мусор (остатки пищи, которая идет на биогаз) от твердого.

Но и это не все. Бьорн Моллстедт уточняет: технологически можно было бы обойтись и без этой предварительной сортировки, просто устроив сортировочную станцию ​​на самом заводе.

Правда, такая сортировка существенно увеличила бы численность работников – а соответственно, и стоимость переработки. А в придачу – объем шлака после такой переработки был бы гораздо больше.

Впрочем, шведская переработка мусора начиналась именно так. "Поначалу, когда жители города были не готовы сортировать мусор, мы так и делали. Но, конечно, это лишняя услуга, которая несколько увеличивает чек за переработку мусора. В результате власти стали убеждать горожан экономить, сортируя", – рассказывают на заводе в Уппсале.

Как видим, экономический стимул хорошо работает и в Швеции.

И наконец, еще один миф, возможно, самый актуальный для Украины.

Миф 3. Сжигание мусора опасно для экологии

Дискуссия об этом сейчас довольно популярна в Украине. Противники сжигания мусора пугают токсинами, которые заводы выбрасывают в воздух, что крайне опасно для экологии.

Но в Уппсале мусор именно сжигают!

Однако никого не беспокоит соседство с таким заводом. В чем секрет?

А секрет довольно прост – в соблюдении технологии, прежде всего температуры сжигания.

Как объясняют на заводе, выбросы токсинов возможны только при температуре ниже 650 градусов Цельсия. Стандартная температура горения на заводе в Уппсале – 1200 градусов. При таких условиях (ну и, конечно, при качественном фильтровании выбросов) вредные вещества в атмосферу просто не попадают, убеждают на заводе. Если же температура хотя бы на 2 секунды падает по крайней мере до 850 градусов – система безопасности автоматически прекращает сжигание.

Благодаря сортировке и отсеиванию остатков металла и стекла остается совсем немного шлака – около 1% процента от переработанного твердого мусора.

В Уппсале его перерабатывают в дешевые строительные материалы.

Похожая ситуация и с органическими отходами. Да, их переработка в биогаз сопровождается резким запахом. Но его можно почувствовать только внутри перерабатывающего цеха – вентиляционная система построена таким образом, что запах совершенно не ощущается снаружи.

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Получается, что все эти технологии абсолютно доступны и для украинцев?

При условии соблюдения нормативов переработка мусора полностью безопасна. А главное, для запуска этой системы не надо ждать годами, пока повысится экологическая сознательность украинцев – готовность сортировать мусор приходит сама, вместе с платежами.

Беда лишь в том, что есть и другие нюансы, прежде всего – финансовые.

Возможность жить в одной из самых чистых стран мира стоит денег. Даже при самых продвинутых технологиях переработка мусора сама по себе не может выйти даже на себестоимость.

Необходимую сумму обеспечивают сами граждане, платя тарифы. Среднее домохозяйство в Уппсале платит около 83 евро в год за утилизацию твердых бытовых отходов, и еще 23 евро – пищевых.

Сколько бы это стоило в Украине, пока сложно сказать. Стоимость рабочей силы в Украине в десятки раз ниже, но цена строительства завода вряд ли была бы существенно меньше. А главное, пока у нас нет традиции сортировки мусора, что дополнительно увеличивает себестоимость переработки.

Конечно, это не значит, что мы не можем использовать более дешевые, хотя и не такие совершенные технологии. Но в любом случае реформы нам так или иначе внедрять придется.

Ведь в соответствии с Соглашением об ассоциации, еще до 1 ноября прошлого года Украина должна была принять новый закон об отходах (хотя до сих пор даже не разработала законопроект). Если же речь идет об энергетической составляющей, то мы уже к 2021 году должны выйти на уровень 11% возобновляемой энергетики в энергобалансе страны.

Но существует еще одно очень важное препятствие для реализации таких планов.

Речь идет о доверии.

В Швеции настолько доверяют доброчестности переработчиков, что ни для кого не является проблемой, что мусороперерабатывающий завод находится фактически среди жилых домов. В Украине такое невозможно даже представить.

Более того, доверие к соблюдению всех экологических норм позволяет шведам зарабатывать на переработке иностранного мусора – тем самым существенно уменьшая тарифы для своих потребителей.

Можно только представить себе масштабы протестов, если бы о ввозе мусора из-за рубежа объявили в Украине.

Поэтому для нас настоящим прорывом стали бы даже первые реальные шаги в направлении европейских стандартов обращения с отходами. И конечно – разрушения мифов, которые это сопровождают.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

Уппсала – Стокгольм – Киев

Написание статьи стало возможным благодаря поддержке Шведского института и Посольства Швеции в Украине