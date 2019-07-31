Символ "понаехавших": почему три неоновые банки рассорили Варшаву

Теплыми вечерами гуляющих в Варшаве по набережной с южной стороны Гданьского моста приветствует неоновая надпись: "Приятно тебя видеть".

Этот проект выиграл в конкурсе "Неон для Варшавы", организованном в 2013 году, чтобы найти новый символ города. Вместе с ним в интернет-голосовании, которое должно было в итоге определить победителя, большим успехом пользовалась, например, надпись "+48 22" (телефонный код Варшавы), которая до недавних пор красовалась над входом в клуб-кафе на улице Андерса.

Но один из пяти вариантов, вышедших в финал, оказался не только необычным, но и настолько спорным, что так и не дождался реализации.

Проект, который изображал всего лишь три стеклянные банки, породил горячую дискуссию и волну негативных комментариев.

Что же так возмутило варшавян? Даже тот, кто раньше не был в курсе, в 2013 году точно узнал, что банка (słoik) — это не только стеклянная емкость, но и человек, который приехал в Варшаву из другого населенного пункта, на учебу или в поисках работы.

Банка — то есть приезжий. Банка — человек, который на выходные или праздники ездит в свой родной город. Банка — потому что он привозит оттуда домашнюю еду во всевозможных пластиковых формочках, но прежде всего — в стеклянных банках с крышкой.

Варшава полна приезжих, и у миграции в столицу — долгая традиция. После Второй мировой войны город обезлюдел, а восстанавливался он руками (в прямом и переносном смысле) множества мигрантов, искавших работы и лучшей жизни в восстающей из руин Варшаве.

Позднее, в течение нескольких десятилетий Польской Народной Республики, миграция в столицу была невозможна, но теперь Варшава снова притягивает множество иногородних.

По данным аналитического портала BIQdata.pl, сейчас в столице живут чуть больше 2 миллионов человек, из них половина — приезжие.

Они перебираются сюда в поисках хорошо оплачиваемой работы и благоприятных условий для развития, поступают в престижные вузы. Они живут в Варшаве, становясь все заметнее и все больше влияя на жизнь и облик города. А это, естественно, раздражает тех, кто считает себя лучшими — то есть "настоящими", коренными — варшавянами.

Что самое интересное, изначально проект с банками выиграл конкурс, что стало последней каплей для "настоящих варшавян" (хотя официальной причиной позднейшей отмены итогов голосования стала покупка голосов). В Facebook появилась группа "Протест против реализации проекта-победителя конкурса "Неон для Варшавы"", где недовольные изливали свое возмущение.

Среди них были и те, кто, наоборот, воспринял проект как насмешку над приезжими и попытку выстроить водоразделы в обществе, но в целом в обсуждении доминировали голоса "коренных", которые восприняли победу такого проекта как атаку на их любимый город.

Потому что из-за "банок" Варшава стоит в пробках. Потому что они занимают места в вузах. Потому что из-за них жизнь в городе все больше похожа на крысиные бега. Потому что из-за них растут цены на жилье. Потому что они зарабатывают тут, а налоги платят в родных городах. Потому что уезжают на выходные, чтобы запастись едой.

Потому что не хотят почувствовать себя как дома. Потому что постоянно критикуют. Потому что они относятся к городу потребительски, ничего не вкладывают в него, а еще имеют наглость ворчать.

Ну и как же можно допустить, чтобы такая банка стала символом Варшавы?!

Конкурс обнажил конфликты, зреющие внутри варшавского общества, и поделил дискутирующих на две большие группы: тех, кто счел, что у него украли право на город, право определять, каким ему быть и как развиваться, и тех, кто почувствовал, что его высмеяли и вытолкнули на обочину. Многие были потрясены мыслью, что, возможно, варшавяне "с деда-прадеда" — абсолютное меньшинство в городе. Гости стали хозяевами и обрели право высказываться и критиковать, которое до тех пор, в представлении "коренных", было только у них.

Когда первые эмоции спали, дискуссия перешла с переполненных яростью интернет-площадок в газеты, где приезжие пробовали ответить на волну ненависти в свой адрес.

Некоторые объясняли, что мобильность человека говорит о его смелости, что выезжают единицы — люди умные и перспективные, что вся страна отстраивала Варшаву после войны (в том числе путем перечисления налогов на счет Общественного фонда восстановления столицы), что "понаехавшие" — это, в сущности, элита, которая не должна стыдиться своего происхождения и жизненного выбора.

Другие, не утруждая себя аргументами, ограничивались тем, чтобы дать щелчок в нос зазнайке-варшавянину.

Многие пытались разными способами (в том числе с коммерческим интересом) превратить эту тему из конфликта в элемент локальной культуры. Люди иронизировали, ворчали, гиперболизировали. Появились гаджеты с изображением банки, футболки с надписью "Я — банка", а магазин под таким названием написал на своем сайте, что его продукция предназначена для всех, кого забавляет конфликт между местными и приезжими.

Группа "Big Cyc" записала песню под названием "Банки", отражающую стереотипный образ "понаехавшего", каким он предстал во время дискуссии. В клипе офисные работники, одетые в строгие костюмы, во время рабочего совещания тайком едят колбасу, завернутую в газету. Текст песни говорит сам за себя:

Как шпионы во время войны,

Пряча под дорогой одеждой свою истинную сущность,

Позвякивая банками,

Когда стоишь в пробке под Варшавой — верь не верь! —

Ночью пятничной возвращаются баночники —

к матерям, к матерям, к матерям.

Впрочем, некоторые попробовали заняться проблемой "банок" серьезно. В 2015 году Магдалена Желязовская издала книгу под названием "Ненасытные" (Zachłanni): рассказ о нескольких приезжих, которые стараются найти себе место под солнцем в Варшаве — получают образование, начинают работать, пробуют устроить личную жизнь.

На обложке изображен варшавский Дворец культуры внутри стеклянной банки, что сразу помогает читателю понять, о чем пойдет речь. Эта книга — облеченная в художественную форму попытка посмотреть на жизнь современных приезжих изнутри, с их перспективы описывая цели и возникающие трудности.

Два года спустя городские власти провели исследование под названием "Идентичность Варшавы и ее жителей", в которых принимали участие как родившиеся в столице, так и приезжие. Изучались их связи с городом, их образ столицы и ценности, которыми они руководствуются. Впрочем, отдельной задачи сравнения коренных и "понаехавших" в проекте не было.

Что осталось от того скандала сейчас?

Неоновая надпись с банками так и не появилась, но почти каждый варшавянин теперь в курсе, что значит это слово.

Власти города, понимая, что его жители родом из разных мест, пытаются узнавать их лучше, вовлекать в жизнь сообщества и побуждать к активной деятельности.

Например, чтобы проголосовать за проекты, участвующие в конкурсе на городской общественный бюджет, достаточно указать, в каком районе ты живешь — не обязательно иметь прописку в столице или давать какую-то дополнительную информацию о себе.

Кампания с призывом платить налоги в Варшаве проходила в этом году под лозунгом "Чувствуй себя как дома", а на плакатах был изображен молодой мужчина, идущий по городу с рюкзаком и чемоданом.

Так что, похоже, после нескольких лет обсуждения и активного использования в культуре, бизнесе и исследованиях эмоциональный потенциал темы себя исчерпал.

И тем не менее, в преддверии недавних выборов мэра Варшавы, которые в итоге выиграл кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский (родившийся в польской столице), некоторые поговаривали, что за его главного соперника из партии "Право и справедливость" Патрика Якого (уроженца Ополе) наверняка будут голосовать "банки".

Автор: Катажина Зажицкая,

выпускница Института этнологии и культурной антропологии Варшавского университета

Статья была опубликована на портале "Новая Польша". Републиковано с разрешения правообладателя