Ответственные за НАТО: что должен изменить новый парламент в отношениях Украины с Альянсом

Несмотря на летнюю жару и разгар отпусков, новый парламент готовится приступить к работе. И речь тут не только о распределении комитетских и других руководящих должностей – как раз с этим в новой ВР, где фракция "Слуга народа" получила единоличное большинство, не должно быть особых сложностей.

Уже известно, что комитеты, которые будут заниматься вопросами ЕС и НАТО, в новой Раде изменят свое название, и это – не пустая формальность. По сути, уточнены задачи, над которыми депутаты будут работать следующие пять лет. При этом и комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, и комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества планируют возглавить представители новой партии власти. А вот отдельного "комитета по НАТО" в новой Раде не появится.

Это, конечно, еще не означает отхода от евроатлантического направления. Однако новая ВРУ должна сделать несколько критически важных шагов, чтобы тематика НАТО не осталась на обочине на следующие пять лет.

Распределение комитетов – это не только должности.

В начале своей работы ВР утверждает "предметы ведения", то есть официальные вопросы, которыми будет заниматься тот или иной комитет. Это нужно для того, чтобы иметь ответственного за каждый вопрос. Понимать, кто будет вести тот или иной законопроект, давать по нему экспертизу, докладывать в сессионном зале и т.п. В лучшем случае это еще и подкрепляется созданием соответствующего подкомитета.

Проблема в том, что большой блок натовских вопросов остался без ответственного.

К счастью, у новой Рады еще есть время это исправить.

А еще стоит вспомнить, кто занимался Альянсом в старой Раде. Там ситуация тоже была крайне далека от идеала, и большинство вопросов продвигались только благодаря активной работе Правительственного офиса, а значит, стоит избежать повторения ошибок предшественников.

У сотрудничества Украины и Альянса есть два измерения – политика и безопасность. Ими в Раде занимаются два разных комитета. А значит, и наши рекомендации для новой ВР состоят из двух частей.

Обойти венгерскую блокаду

"У семи нянек дитя без глаза", гласит поговорка. В Раде старого созыва таких "нянек Альянса" было две. Сразу в двух комитетах – "международном" и "европейском" – работали профильные подкомитеты, посвященные одним и тем же вопросам!

В первом это был подкомитет "по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции" во главе со Светланой Залищук. Во втором – подкомитет с длинным названием "по вопросам сотрудничества с НАТО и Межпарламентской конференции по вопросам Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, вопросов Восточного партнерства и ПА Евронест", который возглавлял Мустафа Найем.

Так какой же из них отвечал за любой конкретный вопрос сотрудничества с НАТО? Или оба? Или, скорее, ни один из них?

Странное отношение к Альянсу подчеркивал тот факт, что ни один из глав этих профильных подкомитетов в последние годы не входил в украинскую делегацию в Парламентской ассамблее НАТО. Причина – партийные споры. В конце 2016 года БПП отозвал из делегации Залищук и Найема, но оставил их на комитетских должностях. Влияние на парламентскую составляющую отношений Украины с Альянсом тогда мало кого интересовало.

И речь идет не о пустых формальностях.

Парламентское измерение отношений Украина-НАТО сейчас особенно важно.

Не секрет, что по правительственной линии наше сотрудничество с Альянсом столкнулось с проблемой, имя которой – Венгрия. К счастью, Будапешт не остановил все контакты Украины и НАТО (и вряд ли будет способен это сделать даже при желании), но проблем венгерская блокада создает немало.

Заседание комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны не проходят с 2017 года. Для участия президента Украины в саммитах НАТО приходится изобретать какие-то "гибридные" форматы. Будет ли быстро решен венгерский вопрос при новой власти – совершенно не очевидно, ведь на образовательный закон уже наложилась масса других вопросов, и удовлетворять все прихоти венгерской стороны Киев сейчас не планирует.

Однако и в штаб-квартире НАТО, и во многих странах-членах понимают сложность этой ситуации. К счастью, там не выступают на стороне Венгрии.

А значит, сотрудничество с Альянсом на уровне парламентов, где Венгрия не может иметь блокирующего влияния, в настоящее время имеет особое значение.

Речь идет в том числе о Парламентской ассамблее НАТО. Да, эта структура не является формальной частью Альянса, но у нее есть авторитет, она открыта к диалогу с Украиной и остается весомой площадкой для обмена опытом, продвижения сотрудничества и лоббирования интересов Украины в странах-союзниках.

Тем более, что стартовые позиции, которые оставила в наследство старая Верховная рада, довольно неплохие.

22-25 мая 2020 года должно произойти историческое для нас событие – в Киеве пройдет весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Она должна состояться несмотря на смену власти в Украине. И не должна остаться только площадкой для выражения поддержки Украине со стороны Запада.

Верховная рада способна наполнить "украинскую" сессию ПА НАТО смыслом и содержанием.

В частности, следует подготовить совместную декларацию, в которой подчеркивался бы прогресс Украины по реформированию сектора безопасности и обороны, приближение к стандартам НАТО и отдельно делался акцент на будущем членстве в Альянсе. Для этого руководство ВР и новый состав Постоянной делегации в ПА НАТО уже сейчас должны поднимать эти вопросы во время встреч со своими коллегами. Встречаться и говорить о намерениях. Слушать советы.

Так работает парламентская дипломатия. И при правильной работе она способна нивелировать немало проблем, созданных венгерской блокадой. И вполне достижимо создание мощной коалиции в поддержку ПДЧ для Украины, способной принять решение в нашу пользу в тот день, когда Венгрия наконец снимет вето. А это когда-нибудь обязательно произойдет.

Но важным вопросом здесь будет и состав украинской делегации в ПА НАТО. И это вопрос не только личностей, того, будут ли они способны качественно, активно и профессионально продвигать украинские интересы и, откровенно говоря, будут ли они искренне стремиться к евроатлантической интеграции Украины. Это и вопрос о том, какие комитеты будут представлять украинские депутаты, а значит, смогут ли они ретранслировать международные договоренности на уровень конкретной работы в Раде.

Также, наконец, надо убрать "двух нянек" в парламентских отношениях Украины с Альянсом.

В распоряжении "Европейской правды" оказался проект решения о "предметах ведения" комитетов новой Рады. Согласно ему, весь натовский политический блок относится к полномочиям международного комитета (который, скорее всего, возглавит Богдан Яременко). А это значит, что именно там должен быть подкомитет по сотрудничеству с Альянсом. Его дублирование в "европейском" комитете ВР недопустимо. Ошибки прошлого созыва нельзя повторять.

В идеале, председатель профильного подкомитета должен возглавлять или быть сопредседателем также украинской делегации в ПА НАТО. Это обязательно должен быть человек, который разбирается в вопросах Альянса, свободно владеет английским и сможет работать в этом направлении, а не просто занимать должность.

И, наконец, второе важное условие успеха: для сближения Украины с НАТО должен быть прогресс в реформах, большинство из которых прописаны в Годовой национальной программе Украина-НАТО.

И здесь уже основную роль будет играть второй "натовский" комитет Рады.

Сотрудничество в сфере безопасности и обороны

Конечно, НАТО – это не только про армию. Критериями для вступления новых членов в Альянс является и развитие демократия, и верховенство права в государстве, и борьба с коррупцией. По всем этим вопросам Североатлантический альянс поддерживает те же требования и разделяет оценки Евросоюза и Совета Европы.

Но есть направление реформ, где у Альянса – ведущая роль.

Это не только армия. Альянс помогает Украине в реформе всего сектора безопасности (это также разведка, СБУ, кибербезопасность, спецсвязь, МВД, пограничная служба и многое другое), в наращивании устойчивости против гибридных угроз, утилизации боеприпасов и т.п. В 2018 году НАТО и Украина согласовали сорок две цели, направленные на помощь в модернизации и реформировании оборонных институтов нашего государства.

И почти все эти вопросы находятся в компетенции Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – именно так он будет называться в новой Раде.

В проекте, который подготовлен к утверждению ВР, предметы ведения этого комитета почти не изменились по сравнению с прошлым созывом; добавился только пункт о космической деятельности.

Никаких упоминаний о НАТО там почему-то нет!

И не стоит апеллировать к тому, что в старой Раде у комитета по нацбезопасности также не было прописанного подкомитета по НАТО, хотя два его представителя были членами ПА НАТО. То, как работал в этой области комитет во главе с Пашинским и Винником – точно не тот пример, на который стоит равняться.

Пять лет назад, когда депутаты также делили комитеты и их полномочия, Украина только думала о том, не начать ли ей пересмотр своего сотрудничества с Альянсом. Реформы военного сектора по стандартам НАТО были мечтой оптимистов. Более того, хотя война с РФ уже была в разгаре, юридически в Украине все еще действовала печально известная "внеблоковость", введенная Януковичем (Рада отменила эти нормы лишь в декабре 2014 года).

Сейчас мы живем в принципиально иной реальности.

Интеграция Украины в НАТО как цель нашего государства вписана в Конституцию и не ставится под сомнение. Все парламентские фракции, кроме пророссийской "Оппоплатформы", публично поддерживают движение к полноценному членству в Альянсе.

А еще Украина с этого года выполняет принципиально новые Годовые национальные программы (ГНП), ориентиры тех реформ, которые должно выполнить наше государство для успешного продвижения к Альянсу.

Ошибки старого парламента – не повод дублировать их в новом созыве.

Не замечать тематики НАТО в главном по продвижению натовских реформ комитете – недопустимо

К предметам ведения комитета по нацбезопасности обязательно надо добавить выполнение Годовой национальной программы Украина – НАТО.

Так нашим партнерам в Альянсе будет ясно, кто же ведет тематику натовских реформ. И так в парламенте наконец появится комитет, ответственный за ГНП.

Не будем забывать и о подкомитете, который будет непосредственно продвигать ГНП (точнее, отвечать за его безопастностный компонент). Найти среди будущих членов комитета человека, преданного идее евроатлантической интеграции Украины, который займет эту должность и будет искренне продвигать и обосновывать эти реформы в парламенте – вполне возможно.

Если этого не сделать, то в вопросе натовских реформ новая Рада рискует повторить судьбу предыдущей, где на словах все были за Альянс, но на деле комитет Пашинского скорее тормозил необходимые реформы, чем способствовал их продвижению.

Конечно же, "главный по НАТО" в комитете по вопросам нацбезопасности должен войти в состав украинской делегации в ПА НАТО.

Ненадлежащая координация между Кабинетом министров Украины и ВРУ в вопросах евроатлантической интеграции также была одной из проблем. В старом парламенте приоритетные, неотложные законопроекты по реформе сектора безопасности и обороны Украины, определенные Правительственным офисом, нередко оставались без внимания Рады. Профильный комитет, не считавший выполнение ГНП своей задачей, откладывал эти проекты в долгий ящик, а когда до них доходила очередь – не продвигал их принятие.

Этот подход должен измениться, если депутаты считают движение Украины в НАТО важным не на словах, а на деле.

Смена официальных приоритетов комитета по вопросам нацбезопасности и назначение ответственного за натовское направление в нем должны стать первым подтверждением того, что новая Рада хочет перемен и готова продвигать реальные реформы, которые будут приближать Украину к Альянсу.

Важный элемент сотрудничества Украины с НАТО – сохранение преемственности контактов, в частности на парламентском уровне. В то время, когда Россия пытается изменить позицию многих международных площадок по поводу событий в Украине, позиция НАТО сохраняется неизменной. Поэтому крайне важна и неизменность украинской позиции по сотрудничеству и реформам на евроатлантическом направлении.

Авторы:

Сергей Сидоренко, редактор "Европейской правды",

Анна Шелест, член правления Совета внешней политики "Украинская призма", главный редактор UA: Ukraine Analytica

Сравнить позиции парламентских партий по вопросу НАТО можно в исследовании "Призмы"