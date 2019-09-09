Время сложных решений: чем рискуют демократы, выбирая оппонента Трампа

Вибори президента США наступної осені стануть для Демократичної партії найбільш серйозним викликом від початку століття.

До кінця не оговтавшись від неочікуваної поразки Гілларі Клінтон у 2016 році, демократи зараз змушені вести боротьбу одразу в трьох напрямках: обирати лідера на праймеріз, який або яка протистоятиме Дональду Трампу, вести кампанію на вибори до Конгресу 2020 року, аби здобути під свій контроль Сенат і втримати Палату представників, а також опонувати Трампу, щоб знизити рівень його підтримки серед населення.

Бажання представляти демократів на початку праймеріз виявили бажання 24 кандидати, проте реальні шанси наразі мають лише троє.

За останніми національними опитуваннями, до трійки лідерів перегонів всередині партії із приблизно однаковим рейтингом у 19-20% входять: колишній віцепрезидент 2009-2017 років Джо Байден, найбільш досвідчений сенатор та соціаліст Берні Сандерс, а також сенаторка з Массачусетса Елізабет Ворен.

Шанс на порятунок кампанії

12 вересня в Техасі відбудеться третій раунд дебатів всередині Демократичної партії із запланованих шести цього року. Фінальний вибір кандидата від партії буде зроблено вже після останнього, дванадцятого раунду, який відбудеться влітку наступного року.

Для того щоб потрапити до третього та четвертого раундів праймеріз, кандидати мають пройти так звані "caucuses", тобто збори донорів, та результати опитувань, оскільки лише у 34 з 50 штатах діє система праймеріз. Для цього кандидати мають надати підтвердження, що вони відповідають одразу двом критеріям:

- наявність 130 тисяч громадян-донорів, які зробили пожертви на проведення кампанії, за умови, якщо хоча б у різних 20 штатах таких людей було мінімум 400;

- продемонструвати за допомогою опитувань, що вони мають підтримку хоча б 2% на національному рівні або в таких штатах, як Айова, Нью-Гемпшир, Південна Кароліна або Невада.

При цьому в демократів залишається низка проблем, які вони не здатні вирішити.

По-перше, апелювання до внутрішньої політики залишається найбільш ефективним способом ведення кампанії. Враховуючи, що економіка США росте протягом усієї каденції Трампа, демократи не можуть ніяк на це вплинути, у внутрішній політиці вони суттєво програють.

Другою загрозою є нездатність жодного з кандидатів боротися з Дональдом Трампом наодинці, без підтримки тих, хто припинив боротьбу у праймеріз. Якщо лідери не зможуть домовитись між собою, хто має зняти свою кандидатуру, поступившись власними амбіціями заради перемоги партії, на весь демократично орієнтований істеблішмент чекає ще більше розчарування, ніж у 2016 році.

У свою чергу електорат Трампа з кожним роком розширюється, зокрема і вліво по ідеологічному спектру, тому демократам бажано обрати центриста, який буде представником поміркованих консерваторів.

"Сонний Джо"

Попри прогнози щодо перемоги Байдена на праймеріз, один з найбільш досвідчених політиків сучасності не може похвалитися серйозними успіхами у проведенні кампанії-2020.

Байден не розраховував на таку активну участь Берні Сандерса та молодих демократів.

З одного боку, Байден має колосальний політичний досвід найвищого рівня, має авторитет у світових лідерів, рейтинг на праймеріз дозволяє йому вже зараз сподіватися на успішний результат або принаймні на запеклу боротьбу до останнього раунду дебатів. З іншого — його все ж асоціюють з істеблішментом, ще більше, ніж Гілларі Клінтон у 2016 році.

Невипадково чинний глава Білого дому неодноразово заявляв, що саме "сонний Джо" був би ідеальним суперником для нього. Адже Гілларі під час аналогічного періоду минулої президентської кампанії діяла набагато активніше порівняно з тим, що демонструє зараз Байден.

Свою кампанію Байден будує на тезі: "Трамп — загроза для всієї Америки". Попри обіцянки Байдена зробити Україну центром зовнішньої політики США, посилити санкції щодо Кремля, не обійшлося і без скандалів, які можуть зіграють з Байденом злий жарт.

Можливо, якби не скандали навколо самого Байдена, він міг би давно відірватись від решти кандидатів.

Під час другого раунду дебатів його опонентка Камала Гарріс заявила, що Байден на початку цього літа схвально відгукнувся про двох сенаторів, які зробили собі імена на питанні расової сегрегації.

Гарріс також звинуватила віцепрезидента в тому, що він, будучи сенатором від штату Делавер у 1980-х роках, підтримував поділ шкіл у США за расовою ознакою.

Якщо Байден не зможе уникати таких неоднозначних епізодів своєї біографії, він ризикує втратити рейтинг, який зараз має.

На додачу Байден потрапив у гучний скандал, викликаний інтерв’ю колишнього генпрокурора Юрія Луценка виданню The Hill, в якому останній де-факто звинуватив колишнього віцепрезидента у втручанні у внутрішні справи України.

За словами Луценка, Байден під час одного зі своїх візитів, будучи віцепрезидентом США, особисто вимагав звільнення Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу у розмірі 1 млрд доларів.

Як виявилося згодом, тоді син Байдена Гантер працював у раді директорів енергетичної компанії Burisma. Шокін тримав на особистому контролі справи проти компанії, членів якої звинувачують в ухиленні від сплати податків, що за американськими звичаями — серйозний злочин, а Байден зловживав своїм статусом в особистих цілях.

Останнє вже стало важливим фактром, що впливає на відносини України та США. Зокрема, за даними Washington Post, у Трампа чекають, що президент Володимир Зеленський повинен сприяти розвитку розслідування, відкритого щодо Байдена. Більш того, за даними видання, що перегляд США військової допомоги для України, був спробою шантажу українського лідера.

Але ключова проблема Байдена – в іншому. Його головні конкуренти, Сандрес і Воррен — близькі колеги з часів попередньої кампанії 2016 року.

У разі зняття з гонки когось із них навряд чи вони будуть підтримувати саме Байдена, і тоді віцепрезидент вже може виявитися в ролі наздоганяючого.

Безкоштовні освіта та медицина

Для основного конкурента Байдена на праймеріз Берні Сандерса ці вибори — останній шанс поборотися за Білий дім. За усіма опитуваннями, він знову другий, так само, як і в 2016-му.

Сенатор із Вермонта є послідовним соціалістом, та протягом тривалого часу його звинувачують у поділі партії на "лівих" та "поміркованих" демократів.

Берні незабаром виповниться 78, і в разі обрання він стане найстаршим президентом США в історії.

Сандерс має найбільшу кількість зареєстрованих прихильників, удвічі перевиконавши норму для кваліфікації у наступні раунди дебатів. Берні робить це за допомогою активних рекламних кампаній у соціальних мережах, Твіттері зокрема, де зосереджена переважно молодь.

Схоже, за молодь Сандерсу слід боротися найбільш відчайдушно, оскільки саме великою мірою молодь обрала Трампа у 2016 році. Натомість Сандерс обіцяє безкоштовну освіту в коледжах як американцям, так і мігрантам, а також закріплення на федеральному рівні мінімальної зарплати в 15$ на годину.

"Немолодий демократичний соціаліст, що досі обіцяє економіку, що працює на всіх, не лише на багатих", — так називають Сандерса американці.

Сандерс демонструє, що він готовий на все, аби продемонструвати свою відмінність від Трампа. Насамперед це стосується проблеми глобального потепління, де Берні активно пропонує "Нову зелену угоду" — комплекс заходів ціною $16,3 трлн для запобігання кліматичній кризі, в основі якого лежить зелена економіка, що захищає насамперед працівників підприємств та організацій.

Головною проблемою для Сандерса є сам Трамп, який публічно закликає всіх утриматись від підтримки соціалістично спрямованих кандидатів.

Кандидат на майбутнє

Серед усіх демократів реальні шанси скласти конкуренцію двом досвідченим лідерам має Елізабет Воррен.

Сенаторка із Массачусетса була б ідеальним кандидатом, на відміну від Сандерса та Байдена, вона не була залучена у політику такого високого рівня, тому її ніяк не можна віднести до істеблішменту.

Берні Сандерс та Елізабет Воррен та

Вона зробила собі ім’я під час фінансової кризи 2008 року, коли очолила нагляд за банківськими виплатами і створила бюро фінансової підтримки клієнтів банків.

На жаль, рівень її впізнаваності надзвичайно далекий від рівня двох більш досвідчених опонентів.

Попри це, вона має підтримку середнього класу, її погляди та бачення майбутнього США більш помірковані, ніж у Сандерса.

Сенаторка послідовно критикує Уолл-стріт як маргінальний фінансовий центр. Також Воррен пропонує змінити систему медичної допомоги для дітей і ввести податок на надприбутки.

Якби демократи не мали у своєму розпорядженні таких досвідчених гравців, як Байден і Сандерс, і партія не була б настільки розділена за ідеологічними, віковими та географічними ознаками, вірогідно, Воррен мала би набагато більші шанси стати кандидатом у президенти.

Стратегія боротьби з Трампом

Демократи лише зараз оприлюднили стратегію, яка має допомогти їм здобути законодавчу і виконавчу владу 2020 року.

Стратегія, що має назву "Хитання вліво", передбачає активізацію за двома основними напрямками: пошук донорів заздалегідь для всіх рейтингових кандидатів, аби ті кваліфікувались до наступних раундів дебатів, але більш важливим з точки зору підсумкового результату стане реєстрація нових виборців.

У США реєстрація на голосування — не обов'язок громадян, тому партії залучають нових виборців саме шляхом їхньої реєстрації під час праймеріз, аби потім ті підтримали саме їхню партію.

Для демократів цей етап кампанії стане вирішальним щодо подальшого розвитку партії.

Якщо вони зможуть скоординувати свої дії, обрати одного сильного кандидата та разом працювати на його перемогу, то у них є шанс перемогти Трампа.

Але варто пам’ятати: успіхи в економіці та створення робочих місць, а також реалізація обіцянок у зовнішній політиці суттєво підвищили рівень підтримки чинного президента.

Якщо всередині Демократичної партії внутрішня боротьба не вщухне, у переможця праймеріз може просто не вистачити енергії та ресурсів на фінальний етап кампанії вже проти Трампа.

Автор: Владислав Фарапонов,

експерт аналітичного центру "Ad astra", студент університету Wright State University (США)