Воздух без евроинтеграции: почему в Киеве дышится хуже, чем в Брюсселе

Главное здание Европейской комиссии в Брюсселе находится на широкой рю де ла Луа. Автомобильное движение на этой улице обычно достаточно плотное.

"Даже в час пик вы не почувствуете на рю де ла Луа запаха выхлопных газов. Это то, что очень отличает Брюссель от Киева", – отметил когда-то украинским журналистам Филипп Куиссон, руководитель переговорной группы Еврокомиссии во время работы над Соглашением об ассоциации.

Встреча с ним состоялась именно тогда, где-то в 2012 году. О воздухе Куиссон вспомнил, потому что речь шла о потенциальных преимуществах для рядовых украинцев от ассоциации с ЕС.

Это вспомнилось в последние дни, когда многие в Киеве жалуются на ужасный воздух. Собственно, хорошим он в столице бывает редко. В Соглашении об ассоциации с Евросоюзом действительно есть положения, призванные сделать воздух где-нибудь на традиционно забитом машинами киевском бульваре Шевченко таким, как на брюссельской рю де ла Луа.

Украина до сих пор этими рецептами не воспользовалась.

По статистике, треть вредных выбросов в атмосферу у нас приходится на автотранспорт. Густой черный дым из выхлопной трубы – обычное дело. Машины щедро рассеивают токсичные вещества и канцерогены.

В западных странах – меньше старых машин и регулярные техосмотры, во время которых проверяют и уровень выбросов вредных веществ. Это два основных фактора, которые уменьшают уровень загрязнения воздуха автомобилями.

Соглашением об ассоциации предусмотрено введение техосмотров авто по стандартам ЕС.

В последние годы было даже подготовлено несколько законопроектов, направленных на выполнение соответствующих положений соглашения – однако до рассмотрения Верховной радой они не доходили. И это хорошо, потому что они содержали слишком "оригинальные", далекие от евростандартов вещи – например, предлагалось проводить техосмотр перед каждым выездом за границу.

К слову, срок выполнения соответствующих положений соглашения истекает через месяц. То есть эти обязательства уже провалены.

Что касается парка автомобилей, то украинские переговорщики умудрились в свое время сделать себе же хуже: настояли на начальной 10-процентной пошлине на импорт новых автомобилей из ЕС. Это был лоббизм "отечественного автопроизводителя". Продавцам "ланосов" и "славут" это не помогло – а вот новые импортные авто для украинцев доступнее не стали.

Зато резко увеличился импорт в Украину подержанных автомобилей.

За последние четыре года – более чем в восемь раз. В 2018-м доля импортируемых подержанных автомобилей составила почти 60% от общего количества первых регистраций – тогда как в 2015-м была около 23%. Средний возраст транспортных средств в Украине составляет около 20 лет – значит, легковой автомобиль среднестатистического украинца фактически соответствует экологическим стандартам Евро-0 и Евро-2.

Эти цифры и факты – из пояснительной записки к законопроекту 2208-1, поданного на прошлой неделе группой депутатов от фракции "Слуги народа". Авторы утверждают, что он направлен на улучшение экологичности импортируемых в Украину авто.

Есть в Соглашении об ассоциации и профильная часть, посвященная собственно качеству атмосферного воздуха.

Украина должна имплементировать тут шесть директив ЕС. Их цель – ограничение содержания в воздухе определенных видов загрязняющих веществ и соединений, в том числе и чрезвычайно вредной мелкодисперсной пыли. Также предусмотрен надлежащий мониторинг состояния воздуха и информирование о нем.

Основной является Директива 2008/50/ЕС о качестве атмосферного воздуха и чистом воздухе для Европы. Остальные касаются содержания в атмосферном воздухе мышьяка, кадмия, ртути, никеля и полициклических ароматических углеводородов; качества бензина и дизельного топлива; контроля летучих органических соединений, возникающих из хранилищ нефти и при ее транспортировке с терминалов до сервисных станций, и других источников загрязнения воздуха.

Подобно сфере транспорта, в выполнении этих положений соглашения – большой провал.

Почти все прописанные сроки имплементации этих директив или отдельных их частей составляют от 2 до 5 лет. Это означает, что их должны были выполнить до 1 ноября 2019-го – ведь сфера окружающей среды была частью временного применения соглашения, которое стартовало 1 ноября 2014-го.

Провал не в последнюю очередь объясняется тем, что введение евростандартов в сфере качества атмосферного воздуха затрагивает частные интересы влиятельных лиц – владельцев промышленных гигантов. А на промышленность и энергетический комплекс приходится около двух третей вредных выбросов в украинском воздухе.

В отличие от ряда других сфер – например, таможни или управления отходами – от предыдущей власти не осталось хороших наработок для законопроектов, которые можно использовать.

Поэтому Украина живет по закону об охране атмосферного воздуха от 1992 года.

Загрязнениями и токсинами дышат и те, кто должен был провести соответствующие реформы, и их избиратели.

