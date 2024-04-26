Бельгия выделит 200 млн евро на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины

Министр обороны Бельгии Людвин Дедондер после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 26 апреля объявила о дополнительной помощи по усилению украинской противовоздушной обороны.

Как пишет "Европейская правда", ее слова на пресс-конференции цитирует бельгийский телеканал RTBF.

По словам Дедондер, Бельгия передаст Украине ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов (не уточнив, какие именно и сколько), а также выделит 200 миллионов евро для участия в немецкой инициативе по поставке систем ПВО.

"Мы будем оставаться мобилизованными в течение следующих недель, чтобы поддержать Украину. Наше послание остается неизменным: в тот день, когда Россия прекратит свое вторжение и откажется от незаконно оккупированных территорий, конфликт закончится", – добавила глава бельгийского Минобороны.

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Ранее она, а также премьер Бельгии Александр Де Кроо анонсировали ускоренные поставки Украине собственных истребителей F-16, которые состоятся до конца 2024 года, а не с 2025-го, как планировалось ранее.

Напомним, правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине, 17 апреля. Берлин позже сообщал, что обсуждает с Данией и Нидерландами финансирование инициативы.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжает вести переговоры с союзниками о возможности поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, в том числе и Patriot.