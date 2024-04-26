ЕС решил направить еще почти 70 млн евро на гуманитарную помощь палестинцам

Европейский Союз 26 апреля объявил об увеличении финансирования для гуманитарной помощи палестинскому населению на 68 миллионов евро в ответ на ухудшение ситуации в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Европейской комиссии.

Еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич заявил, что в Газе разворачивается "настоящая гуманитарная катастрофа", а палестинское население там "находится в чрезвычайной опасности".

"Значительное количество погибших и раненых среди гражданского населения, среди которых преимущественно женщины и дети, разрушение жизненно важной инфраструктуры и голод, надвигающийся на Газу, должны стать тревожным сигналом для всего международного сообщества", – считает еврокомиссар.

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Дополнительные средства направят на увеличение продовольственной помощи, питания, здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также помощи с предоставлением жилья для палестинского населения в регионе.

Вместе с объявленными 68 миллионами евро общий объем гуманитарной помощи ЕС для палестинцев на 2024 год возрастет до 193 миллионов евро.

Объявление Еврокомиссии появилось после решения некоторых европейских стран, в частности Германии, возобновить сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Финансирование БАПОР было временно прекращено после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и подозрений в связях членов этой организации с террористами.