Украина-НАТО на перезагрузке: что изменилось за полгода в отношениях с Альянсом

В конце октября в Украину приедет Североатлантический совет - руководящий орган НАТО. Чего стоит ждать? На каких направлениях сконцентрировать усилия в оставшееся время? Готовы ли новые украинские власти к этому визиту?

Главный актив Киева - то, что несмотря на кардинальную перезагрузку власти, евроатлантическая интеграция осталась курсом развития страны. К этому стоит добавить назначение первоклассных специалистов на профильные должности в новом правительстве и ряд встреч между представителями Украины и НАТО на высшем уровне, по результатам которых стороны остались довольны друг другом.

Впрочем, остаются вопросы, которые будут иметь решающее значение для дальнейшего сотрудничества.

Альянс ждет от Украины проведения ключевых реформ, что пробуксовывают годами, но Киев не всегда демонстрирует намерение делать ожидаемые шаги.

Этот анализ, осуществленный в рамках подготовки TRUMAN Index, охватывает развитие отношений с Альянсом с 1 апреля по 1 октября 2019 года, то есть в период перезагрузки власти в Украине.

Зе!натовцы: новые ответственные за отношения с Альянсом

Первые месяцы работы новой власти показали: в президентской команде и в партии власти появились специалисты, хорошо осведомленные и со стратегическими, и с тактическими вопросами повестки дня евроатлантической интеграции Украины.

Речь идет, прежде всего, о Вадиме Пристайко, который имеет репутацию убежденного евроатлантиста, а с 2017 года возглавлял миссию Украины при НАТО.

Он был одним из первых дипломатов, которые присоединились к команде новоизбранного президента, а впоследствии возглавил МИД. В правительстве сохранились должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которую занял Дмитрий Кулеба (эта кандидатура не вызывает нареканий), и подчиненный ему Правительственный офис по координации евро - и евроатлантической интеграции.

Более того, по неофициальной информации, в Кабмине планируют расширить полномочия вице-премьера: он получит право законодательной инициативы, а натовский вектор в Офисе будет усилен.

Новая команда удобна для НАТО тем, что много может.

Например, она способна сдвинуть с мертвой точки реформы, которые годами стоят на повестке дня отношений Украины с Альянсом. Эта власть не сможет возлагать на оппозицию или на партнеров по коалиции ответственность за блокирование важных законопроектов.

И в дополнение, новая власть требует от НАТО заметно меньше предшественников.

Так, если у Порошенко в последние месяцы его каденции говорили о намерении получить План действий относительно членства (ПДЧ) на Лондонской встрече глав государств-членов НАТО в декабре 2019 года, то Зеленский в принципе не настаивает на присутствии Украины в Лондоне (сейчас формат саммита не предусматривает участия государств-партнеров).

В Альянсе также одобрительно относятся к новым ответственным за евроатлантическую интеграцию. Кроме уже упомянутых Пристайко и Кулебы, речь идет и о новом министре обороны Андрее Загороднюке.

К Зе!команде присоединились и другие бывшие волонтеры. В частности, Давид Арахамия, который возглавил фракцию "Слуги народа" в ВР и вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Его коллега по комитету и бывшая коллега Загороднюка в Офисе реформ Марьяна Безуглая возглавила подкомитет по внедрению ценностей и стандартов НАТО. То, что в комитете по вопросам нацбезопасности появился такой подкомитет – хорошая новость (в Раде предыдущего созыва его не было).

Кстати, в комитете по вопросам внешней политики есть подкомитет по вопросам законодательного обеспечения курса на обретение членства в ЕС и НАТО, который возглавила депутат от "Евросолидарности" Мария Ионова.

Безуглая и Ионова будут курировать два главных направления сотрудничества с Альянсом - относящееся к безопасности и политическое соответственно.

Однако некоторые другие назначения сдерживают оптимизм.

Речь идет о представителях наиболее доверенного круга президента советника Зеленского Андрее Ермаке, главе СБУ Иване Баканове или неизвестном в дипломатично-экспертно-безопасностных кругах Александре Завитневиче, который возглавил комитет ВР по вопросам нацбезопасности.

Складывается впечатление, что их выбирали не так по профильной экспертизе, как по степени личного доверия между ними и главой государства.

Настораживают и разногласия в заявлениях представителей Зе!команды по евроатлантической интеграции Украины. Так, в сентябре представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук вообще поставила под сомнение евроатлантические перспективы Украины, заявив, что "нельзя идти туда, где нас не ждут".

И хотя все ее выступление нельзя толковать как призыв к отказу от евроатлантической интеграции, эти слова таки отображают скепсис некоторых ключевых членов Зе!команды в отношении НАТО.

Отношения с Альянсом действительно не относятся к топ-сферам, интересующим Офис президента. А без политической воли Зеленского и его окружения перспективы на внедрение реальных реформ остаются призрачными.

ТОП-5 реформ для Украины и НАТО

Представители Альянса без устали повторяют перечень из пяти главных реформ, которые являются приоритетными для украинско-натовской повестки дня и упомянуты в принятом в прошлом году Законе о нацбезопасности.

Итак, лакмусовой бумажкой того, действительно ли Украина стремится интегрироваться в НАТО, являются следующие изменения:

– принятие закона о Службе безопасности, который бы лишил СБУ несвойственных для нее функций расследования экономических преступлений;

– создание нового парламентского комитета по надзору за Службой безопасности и разведкой;

– принятие закона о разведке;

– принятие закона об обращении с государственной тайной и секретной информацией;

- реформа оборонной промышленности и закупок, включая закон О государственном оборонном заказе.

Самой проблемной представляется реформа СБУ.

Еще в статусе первого заместителя председателя Службы Иван Баканов публично получал от президента задачу бороться с коррупцией, хотя это должно быть исключенным из функций Службы безопасности. Уже в статусе главы СБУ он выступил против лишения службы функции борьбы с экономической преступностью (еще одна несвойственная функция, согласно ожидаемой реформе).

По нашей информации, Баканов избегает обсуждения этого вопроса с представителями Международной совещательной группы, которая уже несколько лет работает над разработкой этой реформы совместно с украинскими партнерами, а также отказывался от встреч с западными специалистами по вопросам безопасности, которые специально для этого приезжали в Киев.

Представляется, что для новой украинской властной верхушки (как, кстати, и для предыдущей) СБУ является очень важным инструментом влияния, чтобы жертвовать им во имя внедрения евроатлантических стандартов.

Не хватает прогресса и по другим пунктам.

Так, ссылаясь на отсутствие соответствующего закона, представители монобольшинства не создали комитет по надзору за Службой безопасности и разведкой – важный элемент гражданского демократического контроля за спецслужбами в странах-членах Альянса, который обычно возглавляют представители оппозиции. И хотя в рамках комитета по нацбезопасности и обороны создан подкомитет с таким названием, его возглавил представитель власти – Давид Арахамия.

Реформа оборонпрома и госзакупок, по словам представителей властей, "находится в состоянии разработки". Но здесь есть и позитивная новость: завершен конкурс на осуществление аудита "Укроборонпрома", который выиграла компания "Baker Tilly Ukraine".

Событие года в отношениях с НАТО

Диалог с НАТО на высшем уровне был довольно насыщенным: это и телефонные разговоры, и первый зарубежный визит президента Зеленского в Брюссель и его встреча с генсеком Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Но главным событием года в этой области, безусловно, станет визит в Украину Североатлантического совета, то есть представителей всех 29 государств-членов Альянса вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, запланированный на 31 октября.

Идея визита возникла еще в прошлом году, после атаки России на украинские корабли в Керченском проливе и должна была стать жестом солидарности с Украиной. Визит должен был состояться в июле, однако после президентских выборов в НАТО благоразумно перенесли его на то время, когда в Украине завершится перезагрузка власти.

То, что визит все же состоится, безусловно, положительный сигнал. Как и то, что Совет посетит не только Киев, но и Одессу в знак подтверждения своих решений об усилении присутствия НАТО в Черном море и утверждении так называемого "черноморского пакета" – ряда мер по помощи Украине и Грузии.

Однако в НАТО не дошли консенсуса относительно посещения востока Украины.

Некоторым членам Альянса такой шаг показался слишком политически чувствительным и "провокационным".

Не было единодушия и относительно некоторых других мер, которые могли бы состояться в Одессе, но не были одобрены всеми представителями.

В фокусе визита будет оценка выполнения Комплексного пакета помощи НАТО Украине, принятого в 2016 году.

Эта оценка является не просто процедурным мероприятием. Речь идет, в том числе, о будущем трастовых фондов, которые Альянс создал для Украины. Плановые активности ряда трастовых фондов, в частности по логистике и стандартизации, С4 (аббревиатура от английского названия "command, control, communications & computers") и кибербезопасности завершаются или уже завершились, и теперь Альянс должен принять решение, нужно ли их продолжать, или же модифицировать, наполнив новым финансированием.

Поддержка Украины со стороны НАТО действительно нуждается в пересмотре.

Вопрос лишь в том, насколько готов будет Альянс предлагать и воплощать новые проекты. Особенно учитывая то, что и в выполнении имеющихся проектов поддержка со стороны государств-членов Альянса, участвовавших в соответствующих трастовых фондах, поступала не всегда в полном объеме и вовремя.

Стандарты НАТО и Украина

В июне президент Зеленский заявлял, что с 2020 года в деятельности ВСУ должно начаться внедрение стандартов НАТО – хотя на самом деле этот процесс происходит в Украине уже почти пять лет.

Спекуляции вокруг тезиса о "переходе на все стандарты НАТО" в разное время вызывали немало недоразумений.

Во-первых, сам термин "стандарты НАТО" в Украине используют для обозначения двух разных понятий: документы, устанавливающие сам стандарт (т. н. "Allied Publications"), и лучшие практики государств-членов Альянса, которые не закреплены в нормативных документах.

Во-вторых, в украинском медийном пространстве царит путаница относительно количества стандартов, которые Украина обязалась ввести. В целом стандартов НАТО более 2000, но есть также перечень из 219 стандартов, определенных пакетом Целей партнерства Украина-НАТО (причем там речь идет о проработке – то есть оценке потребности во внедрении, а не собственно введение). Кроме того, с 2015 года Украина вводила определенные стандарты, которые не определены Целями партнерства, учитывая текущие потребности.

Но важно понимать, что переход на стандарты НАТО не является залогом членства.

Высокий уровень боеспособности армии и совместимости ее вооруженных сил с вооруженными силами государств-членов НАТО действительно является одним из показателей, на которые в Альянсе обращают внимание при расширении. Он не единственный, не главный и, по большому счету, не обязательный - есть государства, которые доводили совместимость до должного уровня уже после вступления в Альянс. Более того, если исходить из формального количества, то Украина уже приняла больше стандартов, чем некоторые члены НАТО (что не удивительно – потребности и структура вооруженных сил Люксембурга и Украины несколько отличаются).

Но переход на натовские стандарты – это вопрос не только членства, а эффективности ВСУ.

Цель заключается не просто в достижении определенных цифр, а в изменении мировоззрения в Вооруженных силах.

Заявление нового министра обороны Загороднюка о том, что переход на стандарты НАТО является одним из приоритетов министерства, безусловно, радует. Но Украине следует разработать четкий и прозрачный механизм мониторинга процесса разработки и внедрения стандартов НАТО с реалистичными и достижимыми целями на короткую и среднюю перспективу.

Когда оба в выигрыше

Итак, несмотря на смену лиц в украинском политикуме, и несмотря на противоречивые сигналы, в частности по реформе СБУ, Украина и НАТО не прекращают ежедневного сотрудничества на многих уровнях.

Причем Киев готов пойти на новые шаги, важные для союзников.

Так, Украина выразила готовность увеличить вклад в проведение миротворческих операций под руководством НАТО, и в ближайшее время должна объявить о соответствующих решениях, говорят собеседники в украинских органах власти.

В то же время растет поддержка вступления Украины в НАТО среди населения.

По данным совместного масштабного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг", на май 2019 года 48,9% украинцев проголосовали бы за присоединение к НАТО, если бы состоялся референдум о вступлении Украины в Альянс.

А мониторинг электоральных настроений украинцев социологической группы "Рейтинг" с мая по июнь 2019 года достиг рекордных показателей: 53% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

Не потерять поддержки населения в этой области, эффективно осуществлять реформы и внедрять лучшие практики Альянс – основные задачи новой украинской власти на будущие годы.

Авторы:

Агентство стратегических коммуникаций TRUMAN;

Екатерина Зарембо, Марианна Фахурдинова, Центр " Новая Европа"

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