Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заверил, что вооружение, закупленное союзниками для Украины в рамках программы PURL, поступает без задержек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стритинг заявил на брифинге в Киеве, его цитирует "Укринформ".

Британский министр отметил, что союзники Украины всегда оперативно реагируют, когда появляется информация о задержках американской помощи в рамках механизма PURL, и решают этот вопрос.

"Насколько я понимаю, процесс в рамках инициативы PURL продолжается, и поддержка поступает именно через неё. Недавно на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе мы, в частности, работали над привлечением дополнительной поддержки для Украины – в том числе через PURL. Поэтому никаких проблем быть не должно", – отметил он.

В прошлом месяце США угрожали приостановить поставки в рамках программы PURL в ответ на украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Эта угроза не была реализована, и программа продолжила действовать, отметили источники.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что все еще ожидает утверждения министром обороны США Питом Хэгсетом передачи дополнительных перехватчиков.

По его словам, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot и комплексы вооружения, оплаченные европейскими союзниками.