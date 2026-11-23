Апелляционный суд Бухареста принял решение освободить под домашний арест антизападного бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску, подозреваемого в мошенничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Джорджеску с конца сентября находился в Центральном следственном изоляторе Бухареста. В октябре суд отпустил его под домашний арест, впоследствии это решение отменил Апелляционный суд. Решение, вынесенное в понедельник, считается окончательным.

Судья подчеркнул, что не существует аргументов в пользу применения более мягкой меры, такой как судебный надзор, сославшись на серьезность обвинений, выдвинутых прокурорами против Джорджеску, а также на возможность его побега из Румынии.

Политик будет обязан носить электронное устройство слежения, постоянно предоставлять властям соответствующую информацию и не контактировать с другими лицами, причастными к делу.

В понедельник вечером Джорджеску покинул Центральный следственный изолятор под аплодисменты сторонников, собравшихся у здания. Он выступил с речью, в которой утверждал, что его дело является "политически сфабрикованным".

Пока неизвестно, когда суд начнет рассматривать дело Джорджеску. Бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Ионела Русена обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями.

Джорджеску уже находится под судом по двум отдельным делам: одно – по обвинению в попытке подрыва национальной безопасности путем сговора с целью проведения насильственных протестов после отмены выборов, а другое – по обвинению в поддержке фашистских лидеров Румынии 1930-х годов. В обоих случаях он отрицал какие-либо правонарушения.