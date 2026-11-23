Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой то, что в 2008 году Украине отказали в предоставлении Плана действий по вступлению в НАТО.

Об этом пишет DPA, цитируя выступление Мерца на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, сообщает "Европейская правда".

Мерц отметил, что когда-то было ошибкой не поддержать американское предложение 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте о принятии Украины в НАТО. Ведь такое решение могло бы предотвратить полномасштабную войну с Россией.

"Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, можно было бы избежать", – сказал Фридрих Мерц.

Заявление немецкого канцлера прозвучало на фоне предложения президента Франции Эммануэля Макрона вновь обсудить вопрос о вступлении Украины в НАТО.

"В текущей ситуации, учитывая максималистские позиции России, я считаю, что мы должны вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО", – заявил Макрон после саммита "коалиции желающих" в Берлине.

Мерц назвал позицию Франции "логичной". По его словам, она соответствует гарантиям безопасности, в которых нуждается Украина и которые ей планируют предоставить после окончания войны. В частности, речь идет об идее обеспечить Украине гарантии, аналогичные тем, которые предусмотрены статьей 5 договора НАТО. По словам Мерца, такие гарантии безопасности "очень близки" к членству в НАТО.

"Честно говоря, я не могу представить будущее Украины без таких гарантий безопасности, которые ей крайне необходимы. И это гарантии безопасности не только для Украины, но и для всех нас", – сказал немецкий канцлер.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно оправдывала своё решение отказать Украине в предоставлении Плана действий по членству в НАТО в 2008 году. В частности, она утверждала, что если бы Украина начала движение к НАТО, то война началась бы гораздо раньше.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос членства Украины в НАТО продолжает подниматься на встречах с союзниками, но результат этого будет зависеть от условий завершения войны.

Ранее СМИ сообщали, что государственный секретарь США Марко Рубио в частных беседах выражал неуверенность в возможности завершения войны путем переговоров, а также в том, что Украина сможет вступить в НАТО в ближайшей перспективе.