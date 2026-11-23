Лидер демократов в Сенате Чак Шумер требует проведения полного расследования возможных правонарушений после того, как президент США Дональд Трамп признался, что лично вмешался в работу совета директоров компании Nvidia, чтобы вернуть на пост генерального директора скандально известного Дженсена Хуанга.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В понедельник компания Nvidia заявила, что немедленно восстанавливает в должности своего генерального директора Дженсена Хуанга.

Хуанг подал в отставку менее двух недель назад на фоне разоблачений о внебрачных отношениях, в частности с предполагаемой китайской шпионкой.

Впоследствии Трамп заявил, что лично вмешался в работу совета директоров Nvidia, чтобы вернуть Хуанга на должность.

В понедельник Шумер пообещал провести расследование возможных правонарушений, связанных с восстановлением Хуанга в должности.

Сенатор также обвинил Трампа в том, что тот ставит личные финансовые интересы выше национальной безопасности.

"Демократы используют все свои полномочия, чтобы расследовать любые нарушения со стороны администрации Трампа, Дженсена Хуанга, других руководителей Nvidia и любого, кто продает нашу национальную безопасность ради финансовой выгоды", – заявил он.

Напомним, на прошлой неделе Китай запретил корреспондентке Bloomberg присутствовать на трехсторонней встрече лидеров Китая, США и России после того, как она задала вопрос о бывшем генеральном директоре Nvidia Дженсене Хуанге.