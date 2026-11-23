В Бельгии прошла новая волна общенациональных протестов против реформ правительства – по разным данным, в них приняли участие от 50 000 до 70 000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В понедельник, 23 ноября, по призыву профсоюзов десятки тысяч человек прошли маршем по улицам Брюсселя, чтобы выразить протест против реформ правительства. По данным полиции, к маршу присоединились от 50 000 участников, профсоюзы же сообщают о 70 000.

Это уже вторая подобная акция, цель которой – побудить правительство ускорить переговоры по бюджету и выступить против ряда правительственных реформ, в частности – пенсионной.

В марше приняли участие активисты профсоюзов, молодежь и пенсионеры.

Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер установил 31 декабря в качестве крайнего срока для достижения его правительством соглашения по бюджету на следующий год; в случае неудачи кабинет министров уйдет в отставку.

Ранее король Бельгии отклонил отставку премьер-министра и обязал его завершить бюджетные переговоры как можно скорее. С тех пор де Вевер провел ряд переговоров с лидерами коалиционных партий, однако все они завершились безрезультатно.