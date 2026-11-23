Правительство Латвии может на следующей неделе рассмотреть вопрос о закрытии границы с РФ
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил соответствующим ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию Латвии относительно возможного закрытия границы с Россией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
После заседания коалиции Кулбергс заявил журналистам, что этот вопрос необходимо рассматривать комплексно, учитывая как соображения безопасности, так и возможное перераспределение потоков людей, пересекающих границу, между странами Балтии.
По его словам, странам Балтии следует стремиться к согласованному подходу в этом вопросе.
Кулбергс подчеркнул, что необходимо получить всестороннюю оценку Министерства иностранных дел и Министерства транспорта, в частности относительно возможных последствий для транзита и пересечения границы.
Министр внутренних дел Янис Домбрава поддерживает дальнейшее продвижение вопроса о закрытии пунктов пересечения границы с Россией, однако сначала необходимо достичь единого понимания этого вопроса на уровне правительства.
"Новое правительство было утверждено совсем недавно. Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся это сделать", – заявил Домбрава.
Сообщалось, что организаторы акции протеста "Нет „кровавому зерну"!" требуют, чтобы правительство немедленно и полностью закрыло границу Латвии с Россией и прекратило транзит любых товаров.
Также стоит отметить, что 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.