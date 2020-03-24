Корона во время вируса: почему испанцы внезапно выступили против своего короля

Минулої середи, рівно о 21 годині з домівок іспанців залунав гуркіт каструль. Це був флешмоб, який провели зачинені на карантин іспанці, протестуючи проти свого короля Феліпе VI.

Час флешмобу було обрано невипадково – саме в цей час його величність звертався до народу з екранів телевізорів зі словами підбадьорювання та закликом до єднання.

Результат флешмобу може виявиться серйозним – ультраліва партія Podemos (раніше відома антиукраїнськими випадами), яка разом із соціалістами зараз формує правлячу коаліцію, натякнула на можливість переходу країни до республіканського устрою.

Що ж стало причиною такого обурення іспанців? І чи дійсно монархія доживає останні дні?

Таємне фінансове життя короля

На початку березня Podemos, партія валенсійських регіоналістів Compromís, а також партія каталонських республіканців зареєстрували в іспанському Конгресі депутатів постанову про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування "ймовірної корупційної діяльності" короля-батька Хуана Карлоса I.

Приводом стала публікація в пресі Швейцарії про зацікавленість прокуратури цієї країни 82-річним монархом, який відрікся від престолу на користь сина в 2014 році.

Стало відомо, що в 2012 році певний панамський фонд перерахував зі швейцарського рахунку 65 мільйонів євро німецькій громадянці – 56-річній Корінні Ларсен, яку офіціозна іспанська преса лагідно називає "колишньою подругою Хуана Карлоса".

Сама Корінна заявила, що ці гроші їй переказав король Хуан Карлос, та поскаржилася, що того року мала справу з іспанськими спецслужбами, які вимагали від неї не розголошувати нічого, що могло б "негативно вплинути на 45 мільйонів людей" (населення Іспанії).

Не менш цікавим є й походження цих коштів: 2007 року на рахунок того самого фонду надійшло 100 мільйонів доларів, перерахованих саудівським монархом.

Тепер вважається, що це був подарунок саудитів іспанському королю.

Пізніше преса опублікувала, що крім Корінни, з цих грошей також було переказано кошти іншій "колишній подрузі" Хуана Карлоса, але "лише" 1 мільйон євро.

Численні походеньки Бурбона давно відомі в іспанському суспільстві. Новиною ж стало підтвердження того, що королівська родина має таємні рахунки за кордоном.

Попри суспільний резонанс, іспанські парламентарі відмовилися розглядати можливість тимчасової слідчої комісії щодо Хуана Карлоса. Проти виступили як соціалісти, так і праві.

А формальною підставою стала одна зі статей іспанської конституції: "Особа короля є недоторканою й не підлягає відповідальності".

"Корона, чао"?

Уся ситуація могла обійтися тим, що "син за батька не відповідає", якби минулої суботи в британському The Telegraph не опублікували те, що Феліпе VI є другим бенефіціаром як скандального панамського фонду, так і ще однієї офшорної структури, яка оплачувала велику кількість приватних перельотів.

Ще більшою сенсацією стала реакція королівського дому наступного дня (у неділю, 15 березня): Феліпе VI оголосив, що має намір відмовитися від будь-якого спадку після смерті Хуана Карлоса.

Феліпе VI також запевнив у своєму комюніке, що нічого не знає про згадані в пресі офшори, але в світлі цієї інформації, як глава королівської родини, позбавляє батька щорічних персональних бюджетних асигнувань (майже 200 тисяч євро).

Як написало одне з іспанських видань, коментуючи дану ситуацію,

"син злив батька, щоби спробувати врятувати корону".

Реакція політиків на королівський виступ також додала напруги: лише лідери опозиційних фракцій – правих, ультраправих та лібералів – написали на своїх сторінках у соцмережах про підтримку слів монарха.

Соціалістична партія, лідером якої є прем’єр-міністр Педро Санчес, жодним чином не прокоментувала телезвернення.

Натомість на сторінці Podemos в twitter опублікували наступне: "В часи кризи і боротьби з'являється усвідомлення про цінність спільного, публічного, ‘республіки’ (спільної справи). Захоплює чути бій каструль, які кажуть: ‘Корона, чао’".

Вочевидь, він відмовляється не від усієї батьківської спадщини, адже вже перейняв і міцно відстоює королівський титул. З цього приводу частина іспанців полемізують, що корона – така сама "нечиста" спадщина, адже Хуан Карлос отримав її завдяки диктатору Франциско Франко.

Феліпе VI, який завжди намагався демонструвати показову поведінку, зараз переживає найбільшу іміджеву кризу.

Проте чи дійсно є ризики для монархії як інституту?

Адже монархічний устрій Іспанії міцно закріплений у конституції – змінити це на законодавчому рівні було б дуже складно.

Питання в тому, наскільки зміниться суспільний настрій та сприйняття королівської родини?

Як мінімум, цей скандал може "вибухнути" через роки, вплинувши на можливість переходу корони до принцеси Леонор.

Єдиною розрадою для справ монархії в Іспанії є те, що зараз країні не до того: введений надзвичайний стан, і вся увага зосереджена на боротьбі з вірусом, а не з короною.

Автор: Андрій Якубув,

політолог, активіст української громади в Іспанії