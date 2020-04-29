Путь к "нормальности": как Австрия стала лидером по смягчению карантина

Два тижні тому, 14 квітня Австрія стала першою країною Європи, яка пішла на послаблення коронавірусного карантину.

А вже 27 квітня, у промові на честь 75-річчя створення Другої Австрійської Республіки, канцлер Себастьян Курц заявив, що уряд докладе усіх зусиль, щоб країна "якомога швидше повернулася до нормальності", запевнивши, що "Австрія та європейська спільнота держав виходили з криз ще сильнішими".

І справді, поступ офіційного Відня в плані протидії пандемії не може не вражати. Однак не зрозуміло, якою буде та "нормальність", котру обіцяє канцлер Курц.

Ізоляція по-віденськи

На розвиток пандемії в Австрії вплинула як близькість до спалахів інфекції в Італії, так і її власна туристична привабливість. Сумнівну славу вогнища коронавірусу здобув австрійський гірськолижний курорт Ішгль у Тіролі.

Якщо на 1 березня в Австрії було зареєстровано лише 14 випадків інфікування коронавірусом, то вже 16 березня кількість хворих на COVID-19 перетнула позначку в тисячу осіб.

Відтак необхідність впровадження карантинних заходів була очевидною.

Вже 16 березня ввели суттєві обмеження на пересування, основним гаслом котрих було всім знайоме "залишайтеся вдома та не виходьте без необхідності". Також були закриті різного роду торговельні точки, салони краси, господарські супермаркети, заклади громадського харчування, кіно, театри, музей, фітнес-центри та книгарні.

Також було обмежене курсування громадського транспорту та зупинене транспортне сполучення з іноземними державами, в тому числі й авіаційне.

У школах та університетах заняття були скасовані. Робота дитячих садків зазнала суттєвих обмежень, зокрема, вони мали право приймати дітей лише у надзвичайних випадках, коли їх не було з ким залишити.

Деякі землі обмежили доступ до парків та кладовищ, а також відправлення релігійних обрядів.

18 березня Австрія запровадила також контроль на власних державних кордонах. Громадяни, котрі поверталися додому, були зобов’язані пройти 14-денну обсервацію. Водночас австрійські сухопутні шляхи лишалися відкритими для транзиту для третіх держав.

Обмеження соціальних контактів дало результати. На кінець квітня кількість нових інфікованих взагалі знизилася до 60-70 осіб на добу. Загалом же кількість інфікованих станом на 27 квітня склала понад 15 100 осіб.

На тлі помітного скорочення захворюваності на початку квітня австрійський уряд вдався до пом’якшення умов карантину в країні.

Зокрема, з 14 квітня було дозволено працювати господарським магазинам та невеликим торговельним точкам. Це дозволило відновити роботу майже 80% об’єктів малого бізнесу.

Також уряд погодився на можливість відвідання парків, катання на велосипеді та пробіжки на вулиці. Одночасно з цим був впроваджений обов’язок носити маски в громадських місцях.

Сам Себастьян Курц, оцінюючи квітневе послаблення карантину, зазначив, що вважає його як інструментом повернення до "нормальності", так і засобом підтримки економіки.

Останнє буде вкрай доречно. Віденський Інститут економічних досліджень прогнозує австрійському національному господарству цього року падіння в межах 5-7,5% при зростанні безробіття від 8,7% до 9,1%.

Під ударом опинилося і одне з ключових досягнень уряду Курца – низький бюджетний дефіцит. Замість 1% він зросте щонайменше до 10% ВВП.

На користь рейтингу

При цьому ані карантин, ані падіння економіки, ані зростання безробіття не вдарили по симпатіях австрійців як стосовно правлячої "бірюзово-зеленої" коаліції Австрійської народної партії (АНП) та партії Зелених, так і стосовно самого Себастьяна Курца.

Рейтинги "народників", за даними Market Institut, вже три тижні поспіль тримаються на рівні 44%. Цей результат майже на 7 відсоткових пунктів перевищує показник АНП на дочасних виборах до Національної ради у вересні 2019 року.

Не менш оптимістичною є ситуація й у колег "народників" по коаліції з партії Зелених. Соціологи зазначають, що їх підтримують 19% потенційних виборців, що на 5 пунктів перевищує результат партії на останніх виборах.

Так само Себастьян Курц лишається найпопулярнішим політиком Австрії. За даними Der Standard, йому довіряють понад 47% австрійців.

Що ж дозволило Курцу та його кабінету втримати довіру виборців попри кризові явища в економіці та епідемію?

По-перше, як вже зазначалося, це швидке впровадження карантинних обмежень, котрі виявилися дієвими та не дали епідемії набути катастрофічних масштабів.

По-друге, в період ескалації "коронакризи" уряд поводився надзвичайно відкрито. Загалом в період з 27 лютого по 10 березня уряд провів 48 пресконференцій, доносячи інформацію стосовно власних заходів з протидії епідемії та наслідкам рецесії.

Важливу роль тут відіграв міністр охорони здоров’я Рудольф Аншобер, який зміг переконати австрійців у тому, що уряд тримає ситуацію під контролем. Зрештою, саме він мав чи не найвищі рейтинги довіри наприкінці березня, котрі сягали неймовірних 73%.

Зрештою, на користь чинного уряду та його лідерів зіграло й "розмороження" Австрії та частини її економіки 14 квітня.

По-третє, з метою порятунку економіки та робочих місць уряд погодив безпрецедентний пакет підтримки національного господарства на суму в 38 млрд євро. Перший пакет економічної підтримки загальною сумою в 4 млрд євро має на меті пом’якшити наслідки "коронакризи" для найманих працівників та самозайнятих. Ці особи отримають або доплати в разі переходу на скорочений робочий тиждень, або додаткові кошти до виплат із безробіття.

9 млрд євро спрямують на підтримку бізнесу як кредитні гарантії. Інші 10 млрд євро мають покрити відстрочки за податковими платежами. Ще 15 млрд євро будуть надані в якості "невідкладної допомоги" найбільш ураженим кризою секторам економіки.

"Розмороження" Австрії

Зважаючи на динаміку розвитку епідемії, австрійський уряд планує подальші кроки з "розмороження" економіки та суспільного життя.

Зокрема, від початку травня мають відновити роботу різні об’єкти сфери послуг включно з салонами краси та іншими закладами торгівлі, котрі не відкрилися у квітні. Це, щоправда, не стосується об’єктів дозвілля та туризму.

4 травня за парти мають повернутися й школярі старших класів, котрі закінчують навчання в середніх школах та гімназіях. Також, за умови дотримання правил гігієни, тренування зможуть відновити футболісти, легкоатлети й тенісисти.

Дозволять, крім цього, грати в гольф, займатися кінним спортом, стрільбою з лука та планеризмом.

Основною передумовою для відвідування громадських місць чи занять спортом, як і раніше, лишається дотримання правил гігієни та захист обличчя маскою.

В середині травня, за умови позитивної динаміки, уряд планує вдатися до чергових послаблень карантину. В даному випадку йтиметься про відкриття готелів та ресторанів, відновлення дозволу на відправлення релігійних обрядів за умови дотримання дистанції, а також поступове відновлення планових операцій у лікарнях.

Представники ж австрійської Бундесліги розраховують, що в середині травня також з’явиться змога провести перші матчі без глядачів.

Також, за сприятливого розвитку ситуації, з середини травня мають повноцінно запрацювати школи та дитячі садки.

Водночас епідемія вдарила по одному з найвідоміших секторів австрійської економіки – туризму.

Адже внаслідок "коронакризи" за гірськолижним курортом Ішгль закріпилася асоціація одного з епіцентрів епідемії, а закриття кордонів та готельно-ресторанного бізнесу через карантин спричинили тяжкі наслідки для галузі.

Тож не випадково, що австрійська влада, з одного боку, обіцяє розслідувати те, що сталося в тірольських Альпах у березні, а з іншого – закликає співгромадян провести відпустку у власній країні.

Автор: Віктор Савінок,

аспірант факультету політології та журналістики Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)