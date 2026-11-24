24 ноября недалеко от чешского села Огништяны в Краловоградецком крае произошло столкновение пассажирского поезда и автобуса на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Столкновение произошло около 07:00 утра. Поезд врезался в заднюю часть автобуса, сообщила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.

Медики также направили к месту аварии вертолёт, а пожарные – четыре подразделения, в том числе автобус из города Градец-Кралове.

Несколько человек получили ранения в автобусе, который после столкновения вылетел в кювет. В поезде находилось около 50 человек, которые не пострадали.

Авария произошла на железнодорожном переезде на дороге из Огништяны в сторону Хомутице. Переезд оборудован знаком "Стоп", но не имеет светофоров или шлагбаумов.

В настоящее время железнодорожная линия закрыта. Чешские железные дороги организовали замещающее автобусное сообщение. По оценкам Чешских железных дорог, линия будет закрыта до 10:30.

На прошлой неделе в результате столкновения двух поездов возле главного железнодорожного вокзала в Праге пострадали, в том числе, 15 граждан Украины.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в испанской провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Жертвами аварии стали 69 человек.