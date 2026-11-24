Ожидается, что общенациональная забастовка работников государственного сектора Греции, которая состоится в среду, вызовет значительные перебои для пассажиров и путешественников, что скажется на авиарейсах и морских перевозках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В заявлении профсоюза государственных служащих ADEDY говорится, что забастовка будет проводиться с целью заставить правительство восстановить сезонные надбавки в размере двух полных месячных окладов, которые государственные служащие потеряли во время финансового кризиса 2010–2018 годов.

Профсоюзы работников STASY, оператора сети афинского метро и трамваев, объявили, что транспорт будет курсировать с 9:00 до 18:00, тогда как окончательные решения относительно автобусов, троллейбусов и пригородной железной дороги (Proastiakos) еще не приняты.

К забастовке присоединятся работники гражданской авиации, что повлияет на рейсы, запланированные с полуночи до 23:59 среды. Однако пока не ясно, приведет ли это к отмене или задержкам коммерческих рейсов. Путешественникам следует позвонить в свою авиакомпанию для получения дополнительной информации.

Паромы останутся пришвартованными во всех портах, поскольку три профсоюза работников морского транспорта объявили о своём участии в забастовке. К акции присоединились: Всегреческий союз инженеров торгового флота (PEMEN), Всегреческий союз младшего машинного персонала "Стивенсон" и Всегреческий союз моряков торгового флота (PENEN).

Всегреческая федерация моряков (PNO) не объявляла забастовку.

В забастовке также принимают участие учителя государственных школ (OLME), что вызывает перебои в работе школ, хотя общенационального закрытия школ не ожидается. Родителям и ученикам государственных школ рекомендуется звонить в свои учебные заведения для уточнения информации о любых изменениях.

По состоянию на утро вторника профсоюз работников частного сектора GSEE не присоединился к общенациональному протесту.

Государственные служащие соберутся в 10:30 у Пропилей в центре Афин, у памятника Венизелосу в Салониках и в других местах. По всей Греции ожидается более 70 акций протеста.

По всей Италии 20 ноября прошли всеобщая забастовка и демонстрации – представители профсоюзов заявили об участии 1,5 млн человек в сотнях городов.

В Испании профсоюзы железнодорожников 17 ноября объявили новую 24-часовую забастовку с требованием повышения безопасности на железнодорожных путях после аварии в Урде в провинции Толедо, в которой погибли 69 человек.