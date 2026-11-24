Профсоюз немецких полицейских подозревает, что электронные письма с угрозами о заминировании школ являются целенаправленной попыткой дестабилизировать работу полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В последнее время многочисленные школы получали сообщения о заминировании.

Эти анонимные электронные письма вызвали тревогу среди учителей, учеников и родителей по всей Германии. Немецкий полицейский профсоюз (GdP) в Берлине подозревает, что серия сообщений о заминировании школ является целенаправленной кампанией, направленной на распространение страха и ощущения опасности.

Цель заключается в том, чтобы "дестабилизировать", заявил пресс-секретарь GdP Бенджамин Йендро. "Каждый, у кого есть дети, естественно, сразу же забеспокоился", – заявил он.

В понедельник многие школы по всей Германии получили анонимные сообщения об угрозе взрыва по электронной почте. По словам Йендро, полиция быстро смогла снять тревогу. Органы безопасности не выявили конкретной угрозы.

Представитель GdP выразил скептицизм по поводу того, удастся ли окончательно установить личность автора электронных писем: "Даже с учетом всей профессиональной работы наших коллег я не совсем оптимистичен в отношении того, что нам удастся точно определить, откуда это поступило".

Накануне электронные письма с угрозами поступили также в ряд школ в Дании.

Напомним, 12 ноября более 3 700 школ в Италии получили ложные предупреждения об угрозе взрывов, однако подавляющее большинство из них решило продолжить работу, следуя новым рекомендациям правительства по реагированию на подобные угрозы.