Польские СМИ выяснили, что беспилотный летательный аппарат, нарушивший ночью воздушное пространство Польши, был оснащен реактивным двигателем.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF24, пишет "Европейская правда".

По данным радиостанции, дрон с реактивным двигателем пролетел 20 км вглубь Польши и находился в воздушном пространстве страны в течение девяти минут.

Отмечается, что вторжение российского беспилотника произошло в понедельник, 23 ноября, незадолго до полуночи.

В Минобороны Польши утверждают, что Россия не случайно направила дрон через украинскую границу.

Утром во вторник, 24 ноября, в Польше состоится заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности.