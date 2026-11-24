Польские СМИ узнали подробности о дроне, нарушившем воздушное пространство
Новости — Вторник, 24 ноября 2026, 10:59 —
Польские СМИ выяснили, что беспилотный летательный аппарат, нарушивший ночью воздушное пространство Польши, был оснащен реактивным двигателем.
Об этом сообщила польская радиостанция RMF24, пишет "Европейская правда".
По данным радиостанции, дрон с реактивным двигателем пролетел 20 км вглубь Польши и находился в воздушном пространстве страны в течение девяти минут.
Отмечается, что вторжение российского беспилотника произошло в понедельник, 23 ноября, незадолго до полуночи.
В Минобороны Польши утверждают, что Россия не случайно направила дрон через украинскую границу.
Утром во вторник, 24 ноября, в Польше состоится заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности.
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