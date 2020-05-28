Мягкая сила Путина: как поляки реагируют на российскую пропаганду

Отношения Польши и России трудно назвать добрососедскими, однако в последнее время в них появился дополнительный раздражитель.

Новый конфликт между странами связан среди прочего с темой Второй мировой войны. В Польше информационные атаки Москвы расценивают как исторический ревизионизм.

По содержанию и стилю эти высказывания напоминают пропаганду СССР предвоенных лет и послевоенную версию истории.

Отношение нынешних российских властей к пакту Молотова-Риббентропа — самый яркий тому пример: несмотря на то, что раньше соглашение между Сталиным и Гитлером было однозначно осуждено российскими властями, сейчас этот документ все чаще оправдывают, а его преступный характер ставят под сомнение.

Диагноз отношений

Сегодня 42% поляков оценивают польско-российские отношения как плохие или даже враждебные. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу варшавского Центра польско-российского диалога и согласия.

Интересно, что этот процент меняется в зависимости от возраста: негативное восприятие отношений наиболее распространено среди поляков старшего поколения (65 лет и старше) — 53%.

"Для них Россия — это больше, чем просто страна на карте. Это конкретный опыт в их биографии. Люди старшего поколения помнят язык и аргументацию пропаганды Советского Союза, которая имеет много общего с сегодняшним посылом из России", — объясняет социолог Лукаш Мазуркевич, руководитель исследовательской компании ARC Rynek i Opinia, проводившей опрос.

В то же время среди молодых поляков (18-24 лет) только 26% оценивают отношения с РФ негативно.

По словам эксперта, присутствие или отсутствие личного или исторического опыта играет ключевую роль в оценке сегодняшних польско-российских отношений.

"Молодое поколение поляков видит Россию чаще всего просто как страну, имеющую свою специфику. Москва не занимает в их сознании такого места, как у старших, помнящих времена СССР и его господства в Польше", — считает Мазуркевич.

Эксперт также отмечает, что российская пропаганда в значительной степени направлена на молодых людей, поэтому неслучайно, что они более склонны доверять ей.

Кто виноват? В этом вопросе мнения сильно разделились, а некоторые данные удивляют.

Почти половина поляков (46%) считают, что в ухудшении польско-российских отношений виноваты обе стороны. Ответственность на Кремль возлагает 41%.

В этом вопросе также видна огромная разница в восприятии ситуации разными возрастными группами.

Так, 72% молодых людей в Польше придерживаются мнения, что польские власти виноваты в той же степени, что и российские.

С возрастом тенденция возлагать ответственность на Москву усиливается. В группе 60+ таких половина.

Другой важный водораздел в этом вопросе — уровень образования.

59% людей с высшим образованием говорят об ответственности обеих стран за плохие отношения. Среди респондентов с полным средним образованием таковых 42%, с начальным и средне-специальным — 38%.

При этом именно в последней группе больше всего людей, однозначно считающих ответственной Россию (53%).

Авторы опроса считают, что такая зависимость может быть связана с тем, что для людей с высшим образованием обычно более характерно представление о межгосударственных отношениях как о сложной сфере, где в принципе действует большой комплекс различных факторов.

Это может быть также признаком своеобразной политкорректности, которая требует уважать аргументы противоположной стороны, или же следствием психологического механизма, приводящего к ошибочной мысли, что истина всегда лежит посередине.

"Люди, считающие, что в ухудшении отношений виноваты обе стороны, чаще соглашаются с российским аргументом, что Польша манипулирует памятью о советских солдатах-освободителях. Это мнение ложится на благодатную почву", — отмечает Лукаш Мазуркевич.

Когда респондентов спросили, каковы, на их взгляд, мотивы российских властей, самыми популярными (по 14%) были ответы "создание негативного имиджа Польши" и "улучшение имиджа России".

Кроме того, поляки считают, что российская сторона стремится фальсифицировать историю (11%) и вызвать напряжение и конфликты между народами (10%).

Эта деятельность также воспринимается как способ достижения и укрепления власти, а 6% респондентов говорят об имперских притязаниях России и даже ее стремлении захватить Польшу.

Вместе с Украиной

В восприятии польско-российских отношений огромную роль играет кремлевская пропаганда.

Российская кампания, касающаяся в первую очередь Второй мировой войны, достаточно хорошо известна полякам.

Три четверти опрошенных называют именно исторические вопросы причиной напряженности между странами (для сравнения, текущие экономические и политические вопросы называют всего 37% и 26% соответственно).

Несмотря на то, что большинство поляков не согласно с тезисами кремлевской пропаганды, отдельные сообщения провластных российских СМИ имеют в Польше сторонников.

Речь идет прежде всего об обвинениях в том, что в Польше преуменьшается роль Красной армии в освобождении страны от оккупации, и в вооруженном захвате Польшей Заользья (участие в разделе Чехословакии) в 1938 году как доказательстве сотрудничества с Гитлером.

С первым тезисом сталкивались 73% опрошенных, со вторым — 57%; в каждом случае по 20% от этого числа были склонны с ними согласиться.

"Российская пропаганда смешивает достоверные факты с различными интерпретациями. Есть исторический факт, что в 1938 году Польша заняла Заользье, находившееся до того времени в пределах Чехословакии.

В этом случае Россия манипулирует этим событием наравне с пактом Молотова-Риббентропа. Говорят: мол, отцепитесь от этого соглашения, ведь вы заняли Заользье, — объясняет Мазуркевич. — С одной стороны, трудно отрицать этот факт, но одновременно сложно согласиться с интерпретацией, которая приравнивает его к разделу Европы между Сталиным и Гитлером".

При этом кремлевские месседжи попадают на первые страницы ведущих изданий, они находятся в центре внимания польского общественного мнения.

"Можно обсуждать, не чрезмерно ли подробно польские СМИ передают информацию из России, но это факт. В Москве понимают и знают, что их послания будут услышаны и несколько дней будут обсуждаться в медиа, — рассуждает социолог. — Второй путь, которым доходит до поляков кремлевская пропаганда, — это интернет. Речь идет, прежде всего, о комментариях и троллинге. Достаточно опубликовать новость, которая касается России, Польши, Украины или стран Балтии, сразу же появляются комментарии из так называемых фабрик троллей: они написаны с каждым разом все грамотнее, но в них все равно заметны пропагандистские клише".

Интересно, что исследование показывает явную взаимосвязь между осведомленностью о содержании российской пропаганды и ухудшением восприятия польско-российских отношений.

Так, по словам Мазуркевича, в среднем только 9% опрашиваемых поляков оценивают отношения Польши и России как дружественные. В то же время, среди людей, которые сказали, что не сталкиваются с пропагандой, таких аж 19%.

Количество считающих, что отношения являются недружественными, в среднем составляет 49%, а среди тех, кто не сталкивался с российской пропагандой — всего 21%.

Пропаганда России вызывает у поляков не только гнев или возмущение (42%), но и раздражение (35%).

"Российская пропаганда у поляков не вызывает страха, и это хорошая новость, — оценивает результаты исследования Мазуркевич. — Ведь действия России направлены на то, чтобы запугать людей, чтобы ее боялись".

Страх в связи с российской пропагандой испытывают сегодня только 9% поляков, причем чаще это женщины (12%), чем мужчины (5%).

Каждый пятый поляк чувствует недоумение, а у 11% опрашиваемых пропагандистские сообщения вызывают смех; так чаще реагируют мужчины (16%), чем женщины (6%).

Какой же реакции от своих властей на действия России ожидают поляки?

42% опрошенных считают, что руководство Польши делает все правильно, однако лишь немногим меньше (38%) считают, что реакция Варшавы слишком слабая. При этом излишне сильной ее считают только 7%.

Самая необходимая, по мнению опрошенных, реакция — это ответные заявления, представление польской точки зрения (43%) — такое ожидание особенно сильно у людей в возрасте 25-34 лет (60%). 27% поляков считают, что необходимо привлекать внимание к манипуляциям, касающимся общей истории, внутри самой России.

Сторонников снижения ранга дипломатических отношений среди опрошенных сравнительно немного, всего 9%. Такое же количество респондентов считает, что заявления российской стороны стоит просто игнорировать.

Поляки склоняются к мнению, что для большей эффективности власти страны должны координировать свою реакцию на действия России с властями Литвы и Украины.

По мнению опрошенных, это сделает противодействие пропаганде более эффективным (42%), нарушит планы Кремля по усилению конфликтов между этими странами (30%), а также необходимо по той причине, что представители этих народов пали жертвами советского тоталитаризма (29%).

Есть, впрочем, и те, у кого такой сценарий вызывает смешанные чувства: 21% опрошенных полагает, что Польша должна действовать самостоятельно, а почти каждый десятый считает, что преградой для координации усилий являются исторические споры с Украиной и Литвой.

Приведенные данные — результаты количественного исследования, которое было проведено методом телефонного интервью с использованием компьютерных технологий (CATI). В опросе, проведенном в середине апреля исследовательской компанией ARC Rynek i Opinia, приняло участие 1005 взрослых поляков. Выборка была репрезентативной, то есть отражала пропорции с точки зрения пола, возраста и места проживания жителей Польши.

Статья была опубликована на портале "Новая Польша". Републиковано с разрешения правообладателя