Премьер-министр Великобритании Энди Бернем отверг замечания нескольких своих предшественников, которые поставили под сомнение его попытки возобновить дискуссию о выходе страны из ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом Бернем заявил в интервью Sky News.

Глава правительства заявил, что не планирует прислушиваться к замечаниям бывших премьеров, ведь именно они, по его словам, оставили Великобританию с "неудачным соглашением" о выходе из ЕС.

Заявление Бернема прозвучало после того, как Риши Сунак стал шестым бывшим премьер-министром Великобритании – присоединившись к Дэвиду Кэмерону, Терезе Мэй, Борису Джонсону, Лиз Трасс и Тони Блэру – поставившим под сомнение целесообразность возобновления дебатов по Brexit.

"Я не уверен, что это именно те люди, к которым я буду прислушиваться, ведь они оставили Великобританию с неудачным соглашением по Brexit, которое тормозило экономический рост на протяжении последнего десятилетия, повысило стоимость жизни, ограничило возможности для молодежи и, конечно же, ограничило наши амбиции в отношении контроля над иммиграцией", – ответил на эти замечания действующий премьер.

Бернем заявил, что его предшественники "застряли в прошлом, потому что не могут смириться с тем неудачным соглашением, которое заключили". Зато во время своего пребывания в должности он планирует наладить лучшие отношения с ЕС, которые принесут пользу Великобритании.

"Я не тот премьер-министр, который застрянет в прошлом. Я хочу вести Великобританию вперёд, к более надёжному будущему, вновь обеспечить рост экономики, снизить стоимость жизни для людей и уменьшить счета за энергоносители", – сказал глава правительства.

"Всего этого можно достичь благодаря более позитивным и конструктивным отношениям с Европейским Союзом… Я верю, что для Великобритании будет лучше пойти по этому пути, и я не буду прислушиваться к тем голосам, которые и привели нас к этой ситуации", – добавил Бернем.

Напомним, Европейский Союз и Великобритания согласовали план действий по вопросам нелегальной миграции, совместных экономических и оборонных инициатив, а также участия британской молодежи в программе Erasmus+ на саммите 20 ноября в Брюсселе.

Подробнее об этом читайте в статье В Европу без спешки. Что решил саммит Британия–ЕС и почему речь не идет о возвращении.