Президент Литвы Гитанас Науседа называет сообщения о якобы атаке на Калининградскую область "мыльным пузырем", а молчание Кремля, по его словам, лишь свидетельствует о том, что на самом деле ничего не произошло.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит LRT.

По словам Науседы, в субботу вечером беспилотники ни одной из стран не использовали воздушное пространство Литвы.

"Пожалуй, красноречивым фактом является то, что официальный Кремль воспользовался бы случаем, чтобы спровоцировать эскалацию или поднять пропагандистскую волну, но вы видите, что на этот раз никакой официальной реакции не последовало", – сказал он.

Литовский президент также подчеркнул, что это "мыльный пузырь, возникший абсолютно из ниоткуда, который затем попытались просто погасить и поставить точку".

"Мы должны быть готовы к тому, что в будущем таких пропагандистских или непропагандистских атак может быть больше, но мы уже не раз повторяли и подтверждали, что территория Литовской Республики не будет использоваться для каких-либо атак против соседних государств, и мы придерживаемся и в дальнейшем будем придерживаться этого принципа", – указал он.

В минувшие выходные в российских социальных сетях начала распространяться информация о том, что в субботу вечером в Калининградской области впервые с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину могли быть атакованы военные объекты.

В Калининградской области было объявлено предупреждение об угрозе беспилотников, прозвучали сирены воздушной тревоги, была временно ограничена работа аэропорта Храброво.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в ночь с субботы на воскресенье заявил, что Вильнюс "категорически отвергает слухи, распространяющиеся в социальных сетях", об участии литовской стороны в атаке дронов на цели в Калининградской области и не давало разрешения на использование своего воздушного пространства для налетов на объекты в России.

Сообщалось также, что в связи с сообщениями о якобы украинском нападении на Калининградскую область в Польше фиксировались многочисленные российские фейковые дезинформационные сообщения.