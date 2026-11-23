Финское Министерство иностранных дел вызвало на беседу российского посла в Хельсинки, чтобы выразить ему осуждение недавних атак РФ по Украине, а также инцидентов в Польше и Дании.

Об этом говорится в сообщении ведомства в X, передает "Европейская правда".

Как подчеркнули в МИД, Финляндия решительно осуждает незаконную войну России и эскалацию ударов по гражданским целям в Украине, а также выражает солидарность с Данией, Польшей и другими европейскими партнерами.

"Опасные и безответственные действия России в Европе неприемлемы", – говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что имеется подозрение в нарушении воздушного пространства Финляндии российским вертолетом в субботу, 21 ноября.

В МИД подчеркнули, что Россия должна прекратить свою агрессию против Украины, а Украина имеет право защищаться от российской войны.

Напомним, 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трех местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Впоследствии выяснилось, что это обломки российских ракет Х-101.

Как сообщалось, на прошлой неделе датская полиция предотвратила вероятное покушение на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев), который должен был выступить в Дании с концертом 25 сентября. Считается, что убийство должно было быть совершено по заказу спецслужб РФ.