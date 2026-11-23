Согласно результатам опросов, опубликованным в понедельник в Испании, оппозиционная Народная партия (PP) и ультраправая Vox имеют значительные шансы получить большинство в парламенте, что поможет им сформировать новое правительство, несмотря на недавнее укрепление позиций правящей Социалистической партии (PSOE).

Данные соответствующих опросов приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Понедельник – последний день, когда можно обнародовать результаты опросов в Испании, прежде чем вступит в силу законодательный запрет накануне выборов.

Все приведенные агентством опросы, кроме одного, прогнозируют, что суммарное количество мест в парламенте, которое получат консервативная Народная партия (PP) и Vox, превысит порог абсолютного большинства в 176 мест в парламенте, насчитывающем 350 мест.

Ежедневный опрос, проведенный компанией 40dB для газеты ⁠El Pais на основе 7 500 интервью, дал PP 127–136 мест (31,8%), за ней с небольшим отставанием идут социалисты с 116–127 местами (30,9%), а Vox – 51–61 место (17,3%).

Опрос NC Report для La Razón, в котором приняли участие 1000 респондентов, даёт социалистам 27,2%, или 108–111 мест, что выше 26,1% неделей ранее; PP получила 130–133 места, а Vox – 64–66 мест, что в сумме составляет не менее 194 мест.

Опрос IMOP, проведённый El Confidencial на основе 1 500 интервью, прогнозировал 195 мест для PP и Vox вместе взятых, против 110 для социалистов

Опрос Ipsos для La Vanguardia, проведенный в воскресенье на основе 1 999 интервью, дал PP 127 мест и 30,3%, социалистам – 119 мест и 29,8%, а Vox – 63 места.

Опрос GAD3 для газеты ABC, опубликованный в воскресенье на основе 1 501 интервью, прогнозировал 131 место для PP, 110 – для социалистов и 63 – для Vox.

Государственная социологическая служба CIS осталась главным исключением, прогнозируя, что объединенные левые силы, включая ультралевый "Широкий фронт" и региональные партии, все еще могут одержать победу. ⁠По результатам опроса, проведенного на основе 8 034 интервью, социалисты набрали 34,4% голосов, значительно опередив Народную партию (24,9 %) и Vox (15,6%).

5 октября премьер-министр Испании объявил о досрочных выборах на фоне ослабления позиций его Социалистической партии. Поводом для этого стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие после выселения в Мадриде 87-летней женщины.

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