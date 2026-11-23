Албания категорически опровергла предположение о том, что атака морского дрона на российский корвет "Меркурий" в Ливии была совершена с её территории.

Об этом говорится в заявлении МИД Албании, опубликованном в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, они "приняли к сведению" сообщения, в которых утверждается, что атака морского беспилотника на российский корвет была осуществлена с территории Албании.

"Упомянутые сообщения не соответствуют действительности и не отражают фактов. Албания не была причастна к этому инциденту, и ее территория не использовалась и не предоставлялась для проведения или содействия такой атаке", – подчеркивается в заявлении.

В МИД Албании категорически отвергли "эти обвинения, выдвинутые без поддающихся проверке доказательств".

"Мы призываем тех, кто ответственен за их распространение, исправить информацию и проявлять точность, должную осмотрительность и ответственность при освещении таких деликатных вопросов", – добавили в ведомстве.

Ранее двое ливийских чиновников сообщили Associated Press, что в результате удара по военно-морской базе в Бенгази российский корвет "Меркурий" получил серьезные повреждения, а на базе вспыхнул пожар.

Тогда агентство со ссылкой на предварительные результаты расследования писало, что корабль могли поразить украинские морские дроны.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у ливийского порта Бенгази украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту и поразили сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.