Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер установил 31 декабря в качестве крайнего срока для достижения его правительством соглашения по бюджету на следующий год; в случае неудачи кабинет министров уйдет в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

После очередной недели безуспешных переговоров с лидерами коалиционных партий де Вевер объявил крайний срок для достижения договоренности по бюджету до конца года.

"Сегодня утром было установлено, что достичь согласия по бюджетному соглашению в рамках коалиции невозможно. Ведь один из партнеров по коалиции не согласен с его сбалансированностью", – отметил премьер после визита к королю Бельгии.

Де Вевер сообщил, что созовет лидеров партий коалиционного большинства, "чтобы выяснить, готовы ли они найти решение и каким образом". В случае провала переговоров Бельгии грозит отставка действующего правительства.

"Если у нас не будет бюджетного соглашения, правительство фактически не сможет управлять страной, что приведет к прекращению его существования", – заявил премьер.

Напомним, премьер-министр Барт де Вевер подал королю заявление об отставке 2 ноября, поскольку его команда не смогла достичь согласия по сокращению бюджета на 10 млрд евро.

Король Бельгии отклонил отставку премьер-министра и обязал его завершить бюджетные переговоры как можно скорее. С тех пор де Вевер провел ряд переговоров с лидерами коалиционных партий, однако все они завершились безрезультатно.

В то же время в соседних Нидерландах лидеры партий, входящих в правительственную коалицию, на фоне политического кризиса решили продолжить работу правительства меньшинства.