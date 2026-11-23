В понедельник Верховный суд Испании вынес постановление, которым применяет амнистию в отношении президента сепаратистской партии Junts и бывшего главы регионального правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и окончательно закрывает дело о референдуме о независимости Каталонии.

Об этом сообщает El Mundo, пишет "Европейская правда".

Помимо бывшего главы каталонского правительства, Уголовная палата также признает прекращение возможной уголовной ответственности бывших членов правительства Антони Комина и Луиса Пуча.

Таким образом, суд подтвердил решение, принятое судьей Пабло Льяреной, который закрыл предварительное следствие в отношении всех них и передал дело в Палату для вынесения решения.

Льярена отменил обвинительный акт в отношении трёх подсудимых в соответствии с решением Конституционного суда, которое предусматривало их амнистию.

Утверждение этого решения оставалось за Уголовной палатой, которая рассматривала дело лидеров каталонского движения за независимость.

Напомним, в октябре Конституционный суд Испании принял решение, открывшее путь к возвращению Пучдемона в Испанию.

Впрочем, недавно бывший лидер Каталонии заявил, что пока не собирается возвращаться в Испанию в связи с предвыборной кампанией к досрочным выборам 29 ноября.

В 2023 году премьер-министр Испании Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

В следующем году Высший суд Каталонии впервые применил закон об амнистии каталонских сепаратистов к политику и полицейскому, осужденным за действия, связанные с незаконным провозглашением независимости испанской автономии.

Отмечалось, что закон об амнистии напрямую не касался бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, который находится в добровольном изгнании в Бельгии.

В Испании ему дополнительно инкриминируют растрату средств, которая не подпадает под амнистию, и попытки Пучдемона доказать, что эти действия также подлежат амнистии, до последнего времени оказывались безуспешными.